Совбез Грузии рассмотрит участие в тендерах для силовых структур «агента России»

Скандал вокруг тендеров, в которых участвует компания «агента России» разгорелся на этой неделе после сообщений грузинских СМИ.

После этого МВД Грузии прервало тендер на закупки для сотрудников патрульной полиции отражателей света на форму. Официально это объясняется увеличением штатов. Также пересматривает один из тендеров минобороны

Сам Девришадзе, который задерживался восемь лет назад во время спецоперации «Энвер» вместе с еще 12 подозреваемыми, в том числе гражданами России, категорически отвергает обвинения, которые выдвигались против него режимом Саакашвили.

«Я сделаю все для того, чтобы меня оправдали, чтобы смыть это пятно», — сказал он.

Он сообщил, что его компания с 2014 года приняла участие более чем в 160 тендерах и выиграла порядка 40 из них.

Между тем, грузинская оппозиция настаивает на детальном расследовании скандала, акцентируясь на том, что из бюджета компания Девришадзе получила около 4 млн лари (1,6 млн долларов).

Спецоперация «Энвер», проведенная спецслужбами Михаила Саакашвили, с самого начала выглядела, по мнению местных аналитиков, как «постановочная». Россия тогда резко осудила претензии Грузии к ее гражданам. Однако Саакашвили наградил представителей органов, которые участвовали в спецоперации.