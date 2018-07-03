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«Интер РАО» поставляет электроэнергию Азербайджану в рамках аварийной помощи
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«Интер РАО» поставляет электроэнергию Азербайджану в рамках аварийной помощи 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. "Интер РАО" с вечера понедельника начало поставки электроэнергии в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Об этом сообщили журналистам в «Интер РАО».
"С 23:45 вчерашнего дня мы поставляем электроэнергию в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Идет поставка 200 МВт", — сказали в компании.
В ночь на вторник на большей территории Азербайджана отключилась подача электроэнергии. По данным главы «Азерэнерджи» Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на узловой подстанции Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования.
Согласно официальным данным, в результате аварии на электростанции возникли сбои с энергоснабжением 39 городов и районов Азербайджана, включая Баку и Гянджу.
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