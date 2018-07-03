«Интер РАО» поставляет электроэнергию Азербайджану в рамках аварийной помощи

"С 23:45 вчерашнего дня мы поставляем электроэнергию в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Идет поставка 200 МВт", — сказали в компании.

В ночь на вторник на большей территории Азербайджана отключилась подача электроэнергии. По данным главы «Азерэнерджи» Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на узловой подстанции Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования.