Ответственный за новую войну

Во время церемонии открытия Чемпионата мира по футболу Путин сказал Алиеву, что сейчас время смотреть футбол, а о делах поговорим в конце августа, когда состоится визит Алиева в Россию . Алиев, как писали армянские СМИ, также попросил Путина сделать так, чтобы не состоялась его встреча с Николом Пашиняном.

После заявления Никола Пашиняна о новом подходе Армении по переговорному процессу — Армения не собирается вести переговоры за Карабах — Алиев оказался в сложной ситуации. Дело в том, что прежние переговоры происходили в контексте прав Азербайджана

В последнее время Азербайджан о переговорах уже не говорит. Ужесточилась милитаристская риторика, постоянно проводятся учения и наблюдаются передвижения войск. Эксперты отмечают, что Баку тем самым пытается оказать давление на армянскую сторону, чтобы вернуть к прежней логике и формату переговоров.

Начинать войну проблематично и, по части перспектив, неопределенно. Для этого Азербайджану нужны гарантии, в частности, от США и России. Пока таких признаков нет, и Баку предпринимает усилия в этом направлении, тем самым пытаясь вернуть процесс в русло своих прав.

А они были поставлены под сомнение еще Венской повесткой и условием армянской стороны, выдвинувшей в качестве императива статус Арцаха.

Новая позиция Армении — мы не будем вести переговоры от имени Арцаха (самоназвание НКР — прим. ред.) — замкнула эту ситуацию.

Вчера Азербайджан повез на линию соприкосновения, к Леле тепе давно известных антиармянскими взглядами российских депутатов и аналитиков. Место визита было выбрано не случайно — после Апрельской войны Баку представляет захват этой высоты как свое достижение, которое, безусловно, удалось получить при поддержке России во время Апрельской войны.

Долгие годы целью политики Азербайджана в направлении России было выяснить, можно ли через Россию добиться международной изоляции Армении и вынудить ее к уступкам. В Азербайджане поняли, что можно, и в итоге началась Апрельская война.

Других схем у Азербайджана нет, поэтому данная политика в отношении России будет продолжаться. В конце августа Алиев попытается получить «ответ» Путина.