Что было построено в Армении во времена СССР

Почти 30 лет армяне живут вне контекста советской империи. Но так ли плохо было Армянской Советской Социалистической Республике в Советском Союзе?

«Арарат»

Самым известным брендом Армении и сегодня является прославленный армянский коньяк, история которого началась ещё в конце XIX века. В 1900 году коньяку «Фин-Шампань отборный» производства Шустова был присужден гран-при на Всемирной выставке в Париже. И впервые в истории коньячного дела иностранный производитель получил право, поставляя в Европу свою продукцию, называть ее не «бренди», а «коньяком».

Но это был ещё не «Арарат». «Арарат» как бренд появился уже при советской власти. В 1920 году завод Шустова был национализирован и переименован в винно-коньячный завод «Арарат». В 1948 году трест был поделен на два предприятия: Ереванский винный комбинат и Ереванский коньячный завод. На последнем и производился розлив знаменитых на весь мир армянских коньяков: ординарных (трех-, четырех— и пятилетних) и марочных («Отборный», «Юбилейный», «Армения», «Двин», «Ереван», «Праздничный», «Наири» и «Ахтамар»).

Известно, что одним из преданных ценителей армянского коньяка был Уинстон Черчилль , секрет долголетия которого был таким: «Никогда не опаздывайте к обеду, курите гаванские сигары и пейте армянский коньяк».

Архитектура

Если посмотреть на архитектуру Еревана , то можно увидеть, что в советское время здесь было настоящее «поле экспериментов» для архитекторов. Хотя Ереван старше Рима (2797 лет), его древняя архитектура сохранилась мало, при советской власти он был практически полностью перестроен по генеральному плану 1924 года (главный архитектор Александр Таманян) и в 1970 году. Туристы и сегодня отмечают особую цветовую гамму города: большинство зданий Еревана возведены с применением местного камня туфа, имеющего разные оттенки, от белого до розового.

Архитектура Таманяна, выдержанная в традициях неоклассицизма, соседствует в Ереване со смелыми модернистскими зданиями. Эта причудливая эклектика и сегодня является одной из визитных карточек армянской столицы.

В годы советской власти в Ереване были проложены новые улицы, водопровод и канализация, проведена электрификация. Благодаря лесопосадкам на окрестных холмах было покончено с пыльными бурями, бывшими бичом города.

В гости к родным

Метро в Ереване появилось в 1981 году. История его открытия связана с интересной легендой. Руководство Армении было недовольно тем, что в Баку (1967 г.) и Тбилиси (1966 г.) метрополитен уже был, а жителям армянской столицы приходилось обходиться наземным трамваем.

Однако метрополитен строили только в городах-миллионниках, а Ереван таковым не являлся. Тогда Первый секретарь ЦК Армении решил на встрече с Леонидом Брежневым заговорить об этой проблеме: «Дело в том, что каждый армянин, если он живёт отдельно от родителей, должен ежедневно их навещать. Следовательно расчётные пассажиропотоки в перспективе будут как минимум в 1,5 раза больше, чем определяемые по методикам. Кроме того, республика развивается ударными темпами, хорошеет, жить в ней становится лучше и заграничные армяне (которых в несколько раз больше, чем в самой Армении) хотят вернуться на историческую родину».

В итоге метро было проложено, но до сих пор пассажиропоток его невелик, в составы входят от двух до шести вагонов, а в вестибюлях площади арендуют торговцы.

Хотя, надо признать, что красноречивый Первый секретарь не ошибся в том, что Ереван станет миллионником. Уже в 1986 году его население перевалило за 1,1 млн человек.

Спорт

Армяне очень спортивная нация. В годы советской власти армянские спортсмены входили в сборные СССР по многим дисциплинам: тяжелой и легкой атлетике, самбо, боксу, стрельбе, фехтованию, настольному теннису, греко-римской и вольной борьбе, спортивной гимнастике.

Шаварш Карапетян — 11‑кратный рекордсмен мира, 17‑кратный чемпион мира, 13‑кратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР по подводному плаванию — прославился не только своими спортивными достижениями, но и тем, что неоднократно, порой рискуя собственной жизнью, спасал людей после катастроф. Например, 16 сентября 1976 года после падения троллейбуса с 76 пассажирами в Ереванское озеро Шаваршу Карапетяну вместе с братом удалось вытащить из воды несколько десятков человек, 20 из них выжили. Сам спортсмен после этого тяжело болел и пролежал в больнице 45 дней.

С 1971 по 1976 год на весь Союз гремела ереванская футбольная команда «Арарат». В 1973 и 1975 гг. она взяла Кубок СССР, принимали участие армянские футболисты и в еврокубках.

Настоящей звездой Армении в советский период был гроссмейстер Тигран Петросян . Многократный чемпион СССР играл в составе сборной на 10 Всемирных шахматных Олимпиадах, проходивших с 1958 по 1978 год. Он показал просто поразительные результаты: одно поражение, 50 ничьих и 79 побед. В 1964 году американским физиком и знаменитым шахматистом Арпадом Эло был выпущен первый неофициальный международный рейтинг гроссмейстеров. Возглавили его Тигран Петросян и Роберт Фишер , каждый из которых имел по 2690 очков. После официального признания «Рейтинга Эло» Петросян входил в шестерку лучших шахматистов мира в 1970-1972, 1974-1977 гг., а также в 1980-х гг.

Армянское радио

Напоследок хочется сказать о таком феномене советской армянской культуры, как «Армянское радио». Доподлинно неизвестно его происхождение, но это «радио» стало настоящим явлением в юмористическом мире.

Вот только один из типичных анекдотов об Армянском радио.

— Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей? — спрашивают у Армянского радио. — Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.