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МИД РФ: санкционные списки Грузии осложнят отношения с Абхазией и Южной Осетией
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МИД РФ: санкционные списки Грузии осложнят отношения с Абхазией и Южной Осетией 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Публикация Грузией санкционных списков в отношении граждан Абхазии и Южной Осетии ведет к осложнению отношений с этими республиками. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам встречи статс-секретаря, замглавы МИД РФ Григория Карасина со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу, сопредседателем Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Тойво Клааром.
Как указали в дипведомстве, стороны обменялись мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, о работе совместных механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией. «С российской стороны подчеркнуто, что, несмотря на декларируемые Тбилиси „добрые намерения“ и „шаги к лучшему будущему“, по существу грузинские политические решения ведут к осложнению отношений с Сухумом и Цхинвалом», — отметили на Смоленской площади. Примером тому, уточнили в МИД, стало внесение Грузией в ООН очередной резолюции по беженцам и перемещенным лицам, а также объявление санкционных списков.
"В ходе встречи было подтверждено намерение добиваться прогресса в работе женевского формата, главной целью которого остается обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе", — добавили в дипведомстве.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 26 июня внес в парламент страны так называемый список «Отхозория — Татунашвили», предусматривающий санкции в отношении 33 граждан Абхазии и Южной Осетии, которые, по версии Тбилиси, замешаны в убийствах, похищениях и истязаниях граждан Грузии или выходцев из этой страны.
12 июня Генеральная Ассамблея (ГА) ООН большинством голосов приняла резолюцию по вопросу беженцев из Абхазии и Южной Осетии. Документ, внесенный на рассмотрение ГА в 11-й раз, получил поддержку 81 страны, в том числе членов ЕС, США и Украины. В резолюции выражается обеспокоенность «насильственным изменением демографической ситуации в результате конфликтов в Грузии» и подчеркивается право на возвращение домой «всех внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также их потомков». ГА призвала уважать имущественные права переселенцев и воздерживаться от приобретения их собственности.
Выступая на заседании ГА, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что предложенный Генассамблее текст необъективен и «преследует узкие политические интересы лишь одной стороны конфликта, не способствует нормализации ситуации в регионе и налаживанию контактов и добрососедских отношений между Абхазией, Южной Осетией и Грузией, что является непременным условием для решения проблем беженцев».
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