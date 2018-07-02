МИД РФ: санкционные списки Грузии осложнят отношения с Абхазией и Южной Осетией

Как указали в дипведомстве, стороны обменялись мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, о работе совместных механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией. «С российской стороны подчеркнуто, что, несмотря на декларируемые Тбилиси „добрые намерения“ и „шаги к лучшему будущему“, по существу грузинские политические решения ведут к осложнению отношений с Сухумом и Цхинвалом», — отметили на Смоленской площади. Примером тому, уточнили в МИД, стало внесение Грузией в ООН очередной резолюции по беженцам и перемещенным лицам, а также объявление санкционных списков.

"В ходе встречи было подтверждено намерение добиваться прогресса в работе женевского формата, главной целью которого остается обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе", — добавили в дипведомстве.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 26 июня внес в парламент страны так называемый список «Отхозория — Татунашвили», предусматривающий санкции в отношении 33 граждан Абхазии и Южной Осетии, которые, по версии Тбилиси, замешаны в убийствах, похищениях и истязаниях граждан Грузии или выходцев из этой страны.

12 июня Генеральная Ассамблея (ГА) ООН большинством голосов приняла резолюцию по вопросу беженцев из Абхазии и Южной Осетии. Документ, внесенный на рассмотрение ГА в 11-й раз, получил поддержку 81 страны, в том числе членов ЕС, США Украины . В резолюции выражается обеспокоенность «насильственным изменением демографической ситуации в результате конфликтов в Грузии» и подчеркивается право на возвращение домой «всех внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также их потомков». ГА призвала уважать имущественные права переселенцев и воздерживаться от приобретения их собственности.