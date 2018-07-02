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МИД: Политические решения Грузии осложняют отношения с Сухумом и Цхинвалом
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МИД: Политические решения Грузии осложняют отношения с Сухумом и Цхинвалом 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
«Несмотря на декларируемые Тбилиси „добрые намерения“ и „шаги к лучшему будущему“, по существу грузинские политические решения ведут к осложнению отношений с Сухумом и Цхинвалом. Пример тому — внесение очередной резолюции в ООН по беженцам и перемещенным лицам, а также недавно объявленные санкционные „списки Отхозория-Татунашвили“ (в него вошли лица, предположительно, причастные к смерти Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория — прим. „РГ“)», — отметил Карасин.
В ходе встречи дипломаты подтвердили намерение добиваться прогресса в работе женевского формата, главной целью которого остается обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе. Кроме того, стороны обменялись мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, работе совместных механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией.
Ранее в МИД РФ также выражали озабоченность углублением сотрудничества Грузии с НАТО. На Смоленской площади считают, что «военное освоение» Закавказья внерегиональными силами представляет прямую угрозу для России, а партнеры Грузии по Североатлантическому альянсу не скрывают, что вооружают ее именно для «сдерживания России». Обеспокоенность политической агрессивностью Грузии и углублением ее взаимодействия с НАТО неоднократно выражали делегации Абхазии, России и Южной Осетии в рамках международных дискуссий по Закавказью.
При этом в последнее время отмечается значительное улучшение в отношениях между Грузией и РФ.
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