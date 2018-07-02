Ещё
Брату Саргсяна запретили покидать Армению
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Реакция Украины на триумф РФ, россияне без Google и другие события дня
Реакция Украины на триумф РФ, россияне без Google и другие события дня

Брату бывшего президента Армении в рамках уголовного дела запретили покидать страну 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Суд Армении избрал подписку о невыезде в качестве меры пресечения для Левона Саргсяна, брата бывшего президента страны Сержа Саргсяна, и его детей. Соответствующее заявление в понедельник распространила пресс-служба Специальной следственной службы Армении.
Посол по особым поручениям Левон Саргсян, его сын Нарек и дочь Ани обвиняются в незаконном обогащении и уклонении от подачи декларации об имуществе. Согласно заявлению пресс-службы Комитета государственных доходов Армении, в следственном управлении комитета по этому факту возбуждено уголовное дело.
Левон Саргсян с 1998 года работал послом в нескольких арабских странах (Сирия, Тунис, Иордания). С 2010 года он является послом по особым поручениям.
ТАСС: последние новости
Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии МИД РФ: санкционные списки Грузии осложнят отношения с Абхазией и Южной Осетией Братья Асканели
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине оценили решение Путина по воинским частям223
Доллар по 70: рубль ждет потрясение после ЧМ595
Умерла Ольга Лозовая38
Умер Леонид Кравченко17
Газпром заявил о победе над Польшей81
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
01:38
На Украине оценили решение Путина по воинским частям
Войска Армия
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
01:59
Собянин сдал подписи для регистрации на выборах
Политика Новости Москвы
00:58
«Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении»
В мире Статьи
03:41
Доллар по 70: рубль ждет потрясение после ЧМ
Рынки Статьи
00:18
Собянин анонсировал метро во Внуково
Новости Москвы Катастрофы
01:41
Москве пообещали дождливую неделю
Общество Новости Москвы
00:19
Трамп поцеловал невесту на чужой свадьбе
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение