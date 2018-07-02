Ещё
Игры престолов по-грузински — такого вы еще не видели!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Игры престолов по-грузински — такого вы еще не видели! 

Sputnik Грузия 3 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Грузинская группа «Бани» записала кавер-версию главной музыкальной темы популярного сериала «Игра престолов» с использованием грузинских национальных музыкальных инструментов и традиционного многоголосья
Полюбившиеся мелодии из «Игры престолов» сегодня напевают по всему миру и во всех возрастах. Их автором является ирано-немецкий композитор оркестровой музыки для фильмов и телевидения Рамин Джавади.
Фанаты сериала создали тысячи профессиональных записей и каверов. Исключением не стала и грузинская музыкальная группа «Бани», сняв промо-ролик к сериалу у знаменитого железного трона.
Действие сериала «Игра престолов» происходит в вымышленном мире, напоминающем европейское Средневековье. Первый сезон вышел в свет 17 апреля 2011 года и его сразу оценили любители фэнтези-экранизаций во всем мире. В 2015 году он получил премию «Эмми» за лучший драматический сериал.
Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля 2017 года. Следующий сезон, который фанаты увидят в 2019 году, станет последним.
Восьмой сезон «Игр престолов» обойдется в $90 млн  История группы «Бани» начинается со 2 января 2011 года. Солист Мате Пирцхалава присоединился к ней позже. Изначально в течение шести месяцев они играли и пели в подземном переходе, а позже уличные музыканты переместились на сцену ресторана. Тогда они и записали свою первую песню «Рачули», которую сегодня знают уже во всей Грузии.
Sputnik Грузия: последние новости
Никогда ни за что не посещайте Грузию! – видео Почему сотни цыплят попали на свалку в Грузии – видео Спортсмены-ампутанты из Грузии и Азербайджана сыграли в футбол
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ракету Путина» испытают по-новому59
Пугачева задрала ногу: как звезды болели за Россию26
Порошенко назвал «искреннего друга» Украины139
Крымский мост «подарили» Украине19
Художница прославилась неумением рисовать4
Видео
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
00:58
Пассажиры выпрыгивали из окон горящего поезда на Украине
Происшествия Украина
00:23
Путин обратился к российской сборной
Политика
00:59
Киркоров устроил сыну грандиозный день рождения
Шоу-бизнес
02:31
Захарченко рассказал о донбасских «матрешках»
В мире
00:24
Британия нанесла удар по армии Сирии
Армия В мире
00:29
Появились подробности захвата заложников в Москве
Происшествия
01:39
На авиабазу Хмеймим совершена атака
Армия Войска
01:15
Порошенко пообещал поднять над Севастополем флаг Украины
В мире Политика
00:14
Атака на Хмеймим попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение