Источник острых ощущений: армянам полюбился рафтинг

Армении осваивают рафтинг — сплав на надувных лодках по горной реке. Новый для республики вид экстремального спорта пришелся по вкусу местным жителям и иностранным туристам, сообщает корреспондент «МИР 24» Арпи Меликян.

В рафтинге самое главное — безопасность, поэтому понадобится шлем и спасательный жилет, а чтобы удержаться и не упасть в воду — весла.

До начала экстремального путешествия инструктаж. Каждое движение должно быть рассчитано: даже самое незначительное отклонение приведет к травмам. Катамаран сопровождает инструктор.

Река Дебед — самая полноводная в Армении, а течение — самое быстрое. Армянские инструкторы перенимают опыт своих коллег из Грузии . В соседней стране этот вид экстремального туризма давно популярен.

«В Грузии на самом деле очень развит рафтинг. У нас много рек, мы уже 15 лет развиваем рафтинг практически с нуля», — говорит директор федерации по рафтингу в Грузии Давид Кацарава

Для детей и новичков готовят безопасные трассы, а профессионалы могут пройти по специальным маршрутам.

«Таким образом мы хотим разнообразить туристические пакеты. Экстремальный спорт привлечет туристов в Армению», — говорит руководитель рафтинг-компании Лилит Асатрян.

Организаторы уверены, что рафтинг-туры понравятся многим. Ведь всего за один час 15 минут можно испытать невероятную гамму эмоций.

В следующем году в Армении состоятся первые соревнования по рафтингу.

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