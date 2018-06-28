Историю страны расскажут куклы, которые привезли на фестиваль «Город ремесел» участницы из Армении

Международный фестиваль «Город ремесел» пройдет в Вологде с 29 июня по 1 июля. Алла Саркисян и Мариам Харизян приехали из Еревана с куклами, выполненными в самых разных техниках: от керамики до гобелена. Каждая из игрушек не только украшает, но и хранит в себе историю Армении

Кукла Анушик наряжена в костюм традиционный для региона Сюник Арцах, это второе название Нагорного Карабаха. Ее мастер Алла Саркисян показала на множестве конкурсов. У каждой куклы армянских мастериц есть свой характер. Анушик доброжелательна и весела. С армянскими куклами можно не только играть, но и снимать мультфильмы.

«Есть пальчиковые куклы, с которыми можно показывать сюжеты. У них и головка, и ручки подвижны. Можно и сказку рассказать, и мультфильм снять. Есть куклы разного возраста и из разных уголков страны. У меня одна кукла-бабушка, например, из региона Карин Карс. На это указывают налобные монеты и фартук. А есть молодая женщина из Сюник Арцах. По нарядам можно понять, откуда они», — рассказывает кукольный мастер из Армении Алла Саркисян.

У другого армянского мастера — Мариам Харазян — все работы выполнены в гобеленовой и карпетной техниках. Так называется традиционное для Армении ремесло — производство безворсовых ковровю. Его Мариам изучает больше 30 лет. Наряды и стиль кукол уже авторские.

«На платье у одной из кукол-женщин изображены здания, горы. Она как будто вспоминает о своем доме в Армении и грустит. Для других изделий использован кусок карпета. Куклы выполнены в национальных традициях, но стилизованы не в этнографическом стиле. Это уже мой авторский стиль», — поясняет свои работы художник — кукольник и мастер по картпету из Армении Мариам Харазян.

В Вологду Алла и Мариам привезли не только свои работы. На фестивале «Город ремесел» они представят изделия содружества кукольных мастеров Армении. Здесь самые разные стили: керамика, шитье, вязка. Все куклы в национальных костюмах, по которым сразу можно понять из какого региона Армении герой. Мастера специально изучали наряды разных районов страны. Они даже составили «кукольную карту» Армении: напротив каждого региона размещены куклы в разных нарядах.

Алла и Мариам станут участниками номинации «Женские ремесла» международного фестиваля «Город ремесел». Шатры мастериц расположатся на аллее Кремлевского сада недалеко от памятника букве «О». Сейчас в исторической части города заканчиваются последние приготовления к фестивалю.

«Вологда полным ходом готовится к «Городу ремесел». У Кремлевской площади и в парке устанавливаются палатки и шатры. Мастера, которые примут участие в ремесленной ярмарке, уже увидели свои места для размещения. Город практически готов к открытию фестиваля», — рассказала начальник управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Елена Доможирова

Фестиваль «Город ремесел» откроется в Вологде 29 июня. В 10 часов откроется торговля на ярмарке, выставят свои изделия участники конкурсных номинаций.