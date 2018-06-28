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Идову: «Родители боялись за мою жизнь в России, но я чувствовал себя как дома»
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Идову: «Родители боялись за мою жизнь в России, но я чувствовал себя как дома» 

SPORT24.ru 50 минут назад
Защитник сборной Нигерии Брайан Идову, который является уроженцем Санкт-Петербурга рассказал, что раньше сталкивался с дискриминацией в России, но со временем это исчезло.
«Мама и папа боялись за мою жизнь, я тоже боялся. Два раза мои товарищи толкали меня, говоря — «Беги». Я убежал в метро, где встретил скинхедов. Она побежали за мной, но я смог оторваться.
Слышал рассказы, как чернокожих людей избивали в Узбекистане, Грузии или Армении, видел видеоролики в интернете. Но в какой-то момент они (скинхеды, расизм) исчезли.
Я начал свободно ходить по городу, стал более связан со своими товарищами по команде. Да, я был черным, но я был русским. Иногда видел, что люди смотрят на меня, когда я прохожу мимо. Но я всегда чувствовал себя как дома», — цитирует Идову Sports Day.
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