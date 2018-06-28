Идову: «Родители боялись за мою жизнь в России, но я чувствовал себя как дома»

«Мама и папа боялись за мою жизнь, я тоже боялся. Два раза мои товарищи толкали меня, говоря — «Беги». Я убежал в метро, где встретил скинхедов. Она побежали за мной, но я смог оторваться.

Слышал рассказы, как чернокожих людей избивали в Узбекистане Грузии или Армении , видел видеоролики в интернете. Но в какой-то момент они (скинхеды, расизм) исчезли.

Я начал свободно ходить по городу, стал более связан со своими товарищами по команде. Да, я был черным, но я был русским. Иногда видел, что люди смотрят на меня, когда я прохожу мимо. Но я всегда чувствовал себя как дома», — цитирует Идову Sports Day.