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Вокалист System of a Down захотел революции по-армянски
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Вокалист System of a Down захотел революции по-армянски 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Солист американской рок‐группы System of a Down Серж Танкян заявил, что США пребывают в состоянии «абсолютной регрессии», а в стране настало время для революции по‐армянски. Об этом музыкант написал в Instagram.
Танкян опубликовал фотографию обложки Time. На коллаже изображен американский лидер Дональд Трамп, снисходитель глядящий на плачущего ребенка. Издание сопроводило новый выпуск надписью «Добро пожаловать в Америку».
«Иногда картинка говорит сама за себя. США — в состоянии абсолютной регрессии. Настала пора для мирной революции в стиле Армении, разве нет?» — написал вокалист System of a Down.
Группа была основана в Лос-Анджелесе Сержем Танкяном и Дароном Малакяном. Все ее музыканты по происхождению армяне. В мае 2018 года лидер System of a Down прибыл в страну, чтобы оказать поддержку оппозиции. Отставку премьер‐министра Армении Сержа Саргсяна он назвал «торжеством справедливости».
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