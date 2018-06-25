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Володин: Россия надеется на конструктивную позицию Баку по Карабаху
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Володин: Россия надеется на конструктивную позицию Баку по Карабаху 

Российская Газета 2 часа назад
Россия выступает за мирное разрешение проблемы Нагорного Карабаха и надеется на конструктивную позицию в рамках официального визита в Баку, заявил в Азербайджане спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В беседе с главой Милли Меджлиса (Национального собрания) Азербайджана Октаем Асадовым он добавил, что РФ не может не беспокоить этот вопрос, и что в Москве настроены на поиск мирного выхода из этого конфликта.
"Все, кто выступает за обострение отношений, те, кто не слышит слов и желания народа жить в мире, конечно, они идут по пути напряженности, — отметил председатель Госдумы. — Мы должны делать все, чтобы предотвратить этот путь". Что качается «конструктивной позиции» Азербайджана, Володин отметил, что Москва «на это надеется в дальнейшем».
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