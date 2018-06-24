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Вячеслав Володин: отношения России и Азербайджана — это отношения стратегических партнеров
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Вячеслав Володин: отношения России и Азербайджана — это отношения стратегических партнеров 

duma.gov.ru 2 часа назад
Фото: duma.gov.ru
Встреча Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прошла в рамках официального визита делегации Государственной Думы в Азербайджан.
В начале встречи Вячеслав Володин поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики. Он заявил, что результаты голосования продемонстрировали поддержку народом проводимого Ильхамом Алиевым курса.
Вячеслав Володин подчеркнул, что двусторонние отношения России и Азербайджана динамично развиваются, отметив, что рост товарооборота в прошлом году составил более 30%. Председатель ГД также обратил внимание на значение парламентов в развитии отношений двух стран. По его словам, роль законодательной власти заключается в обеспечении реализации договоренностей, которые достигаются Президентами России и Азербайджана.
Ильхам Алиев заявил, что Москва и Баку поддерживают друг друга на международных площадках. Он сказал, что российско-азербайджанские отношения «развиваются по всем направлениям».
«Мы имеем прочные политические связи, наблюдается хорошая динамика торгово-экономических отношений, в транспортной сфере, энергетике», — рассказал он.
Во встрече с российской стороны также приняли участие заместитель Председателя ГД Сергей Неверов и Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Встреча состоялась в Президентской резиденции «Загульба».
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