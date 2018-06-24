Вячеслав Володин: отношения России и Азербайджана — это отношения стратегических партнеров

В начале встречи Вячеслав Володин поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики. Он заявил, что результаты голосования продемонстрировали поддержку народом проводимого Ильхамом Алиевым курса.

Вячеслав Володин подчеркнул, что двусторонние отношения России и Азербайджана динамично развиваются, отметив, что рост товарооборота в прошлом году составил более 30%. Председатель ГД также обратил внимание на значение парламентов в развитии отношений двух стран. По его словам, роль законодательной власти заключается в обеспечении реализации договоренностей, которые достигаются Президентами России и Азербайджана.

Ильхам Алиев заявил, что Москва Баку поддерживают друг друга на международных площадках. Он сказал, что российско-азербайджанские отношения «развиваются по всем направлениям».

«Мы имеем прочные политические связи, наблюдается хорошая динамика торгово-экономических отношений, в транспортной сфере, энергетике», — рассказал он.