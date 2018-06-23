Украина и Грузия собрались в НАТО

Страны хотят получить возможность присоединиться к альянсу

Украины Глава МИД Павел Климкин сообщил, что в рамках июльского саммита НАТО пройдёт трёхсторонне заседание Украина-Грузия-НАТО. Этот формат встречи был выбран из-за общих намерений стран.

По его словам, заседание пройдёт не потому, что нельзя выбрать другой формат из-за того, что саммит уже достаточно «напакован».

«У нас совместные (с Грузией) намерения: достичь членства в НАТО, реализовать реформы, поэтому можем говорить о совместном пути и о совместной цели», — заявил он.

Климкин пояснил, что именно этими причинами обусловлен выбор формата трёхстороннего заседания, передаёт телеканал «112 Украина».