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Украина и Грузия собрались в НАТО
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Украина и Грузия собрались в НАТО 

News.ru 2 часа назад
Фото: EPA
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Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в рамках июльского саммита НАТО пройдёт трёхсторонне заседание Украина-Грузия-НАТО. Этот формат встречи был выбран из-за общих намерений стран.
По его словам, заседание пройдёт не потому, что нельзя выбрать другой формат из-за того, что саммит уже достаточно «напакован».
«У нас совместные (с Грузией) намерения: достичь членства в НАТО, реализовать реформы, поэтому можем говорить о совместном пути и о совместной цели», — заявил он.
Климкин пояснил, что именно этими причинами обусловлен выбор формата трёхстороннего заседания, передаёт телеканал «112 Украина».
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