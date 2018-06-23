Страны «Восточного партнерства» снизят тарифы на роуминг

Доступная связь. Страны «Восточного партнерства» до конца 2020 года подпишут соглашение по снижению тарифов на роуминг. Такой договоренности достигли в Минске во время очередного раунда неформальных министерских диалогов, передает телеканал «МИР 24».

Постепенно цены на связь за границей станут максимально близкими с национальными тарифами внутри стран. В этом году эксперты выработают дорожную карту стран «Восточного партнерства». Нужно учесть интерес и мобильных операторов, и простых граждан.

Сергей Попков. «Чтобы и операторы наши могли развиваться, и инвестировать в развитие новых технологий, и наши граждане платили те деньги, которые позволят им вопросы туризма, посещения стран и снизить в потребительской корзине стоимость услуг гражданина каждой из стран», — заявил министр связи и информатизации Республики Беларусь

Участники встречи отметили, что Евросоюз решал вопрос роуминга около десяти лет, и резкого снижения стоимости связи не прогнозируется.

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