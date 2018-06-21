Когда грузины жили в мусульманском государстве

В начале VII века Грузия была политически раздроблена. Западная часть (Колхида или Лазика) входила в состав Византии. Восточная Грузия — Иверия или Картли — была предметом постоянного борьбы между Византией и Персией . Это помогало грузинским царям сохранять некоторую независимость, лавируя между соперниками. [С-BLOCK]

Во второй трети VII века на политической сцене Южного Кавказа появляется новый геополитический игрок — Арабский халифат. Арабы в это время отвоёвывают у Византии Палестину Сирию , покоряют Персию и в свою очередь вторгаются в Закавказье. Но в 642-643 гг. грузины отбиваются от войск халифа Омара, и в 645 году новый халиф Осман заключает с Картли договор, по которому грузинское царство остается независимым, но обязуется выплачивать халифату дань (джизья — налог с неверных), а халиф в замен обещает защиту от внешних врагов.

Такое положение сохранялось почти столетие. В конце VII — начале VIII в., арабы уже прочно обосновавшиеся в Армении , отбирают у Византии Западную Грузию. В 735-737 гг. арабское войско покоряет и Восточную Грузию. Арабы основывают в Тбилиси эмират, вассальный по отношению к Армянскому эмирату (тот в свою очередь был вассалом непосредственно Багдадского халифата). [С-BLOCK]

Даты последующих событий устанавливаются весьма приблизительно. О Тбилисском эмирате сохранилось немного сведений. Неизвестен точно даже год воцарения первого мусульманского правителя Картли Исмаила ибн Шуаба. Кроме монет не осталось никаких материальных следов от мусульманского владычества над Грузией: ни мусульманских сооружений той эпохи, ни арабских надписей на христианских памятниках. Более того, арабские завоеватели Грузии сами испытали сильнейшее влияние христианства. Так, тбилисский эмир Исхак (Саак, Сохак, 833-853 гг.) сам принял христианство и объявил себя независимым от халифата. По-видимому, его выбор веры был вызван стремлением получить поддержку населения. Но его шаг оказался преждевременным, халифат был ещё очень силён. Карательная экспедиция арабов огнём и мечом прошлась по Картли, а сам Исхак был распят на кресте.

Это событие, как считается, привело к концу правления династии Шуабидов в Картли. Её сменила династия Шейбанидов, царствовавшая всего до 880 года. Затем в Тбилиси господствовали Джафариды. Последний известный эмир этой династии умер, скорее всего, в 1080 году. Имена последнего (или последних) мусульманских правителей Картли (эмират пал только в 1122 году) науке неизвестны. Есть версия, что эмира сменила олигархия. [С-BLOCK]

Тбилисский эмират был, по-видимому, внешне достаточно благополучным государством где-то до конца IX века, то есть полтора столетия. В этот период в него входила не только Восточная, но и Западная Грузия. Но затем обстановка резко изменилась. Армянский эмират, в состав которого он входил, в 885 году окончательно отпал от Багдадского халифата. Это было следствием длительной борьбы армян за независимость, во главе которой встал род Багратидов. От них же пошла династия, которая в последующие столетия часть за частью отвоёвывала Грузию у мусульман и в конце концов полностью освободила её.

Все Х и XI века территория Тбилисского эмирата, отделённого от халифата вновь возникшими государствами, неуклонно сокращалась. Его теснили христианские царства Армении и Грузии (Кашири, Кахетия, Эретия и др.), наиболее успешным из которых в XI веке становится царство Багратидов, объединившее Западную Грузию, Абхазию и большую часть Картли. К началу XII века Тбилисский эмират сжался до непосредственных окрестностей столицы. [С-BLOCK]

К последним годам существования Тбилисского эмирата относится загадочное событие. В 1112 году, за десять лет до его падения, в Тбилиси был возведён знаменитый Сионский собор, считающийся одним из символов Грузии. Получается, что поздние эмиры покровительствовали местным христианам, а может быть, и сами уже приняли христианство. Весьма вероятно также, что они к тому времени уже являлись вассалами сильных грузинских царей. Как бы то ни было, в 1122 году в Тбилиси (судя по всему, не встретив особого сопротивления) вступили войска грузинского царя Давида IV, прозванного Строителем. Давид сделал Тбилиси столицей Грузии, а Сионский собор — её главной святыней.