Ещё
Грузия вновь отказалась обсуждать вопрос о возвращении Южной Осетии Цхинвальского триптиха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузия вновь отказалась обсуждать вопрос о возвращении Южной Осетии Цхинвальского триптиха 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 21 июня. Грузия вновь отказалась обсуждать на площадке женевских дискуссий по Закавказью вопрос о возвращении Южной Осетии бесценного «Цхинвальского триптиха» — иконы X-XI веков, похищенной в ходе грузинско-осетинского конфликта в 1991 году. Об этом ТАСС в среду сообщил полномочный представитель президента республики по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев.
Очередной (44-й) раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел 19-20 июня в Женеве.
"На женевских дискуссиях мы вновь подняли вопрос о возвращении в Южную Осетию нашей духовной реликвии — триптиха X-XI веков, иконы, которая была похищена из нашего краеведческого музея в январе 1991 года и находится в Грузии. Однако грузинская сторона в очередной раз ушла от обсуждения данного вопроса", — сказал Джиоев.
Он отметил, что ранее делегации сопредседателей женевских дискуссий, посетивших государственный музей Южной Осетии в Цхинвале, показали документальное свидетельство — инвентаризационные журналы, где под номером 1165 от 1925 года числится эта икона. По словам полпреда, эта икона является культурным и духовным достоянием Южной Осетии и находилась в одной из церквей до 1924 года, а затем, когда церкви в советское время закрывались, была перевезена большевиками в краеведческий музей.
Национальный музей Южной Осетии был разрушен и частично разграблен в ходе грузино-осетинского конфликта 1989-1992 годов. Тогда из него пропали уникальная коллекция старинных монет и «Цхинвальский триптих» — троескладень с изображением Христа и ликов святых из слоновой кости в серебряной оправе с россыпью драгоценных камней. Позже икона была обнаружена на аукционе Christie's в Женеве в 2001 году и была передана Грузии швейцарскими властями. Начальную стоимость триптиха аукцион определил в $2 млн  По данным отдела охраны памятников минкультуры Южной Осетии, «Цхинвальский триптих» является бесценным экспонатом, так как в отличие от подобных византийских триптихов, хранящихся в лучших музеях мира, все три его части целы. В 2015 году в центре Цхинвала было построено новое здание музея, оснащенное необходимым экспозиционным оборудованием и системой безопасности.
Женевские дискуссии по Закавказью
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах — по безопасности и по гуманитарным вопросам. Предыдущий (43-й) раунд Женевских дискуссий состоялся 27-28 марта 2018 года, основное внимание в повестке дня уделялось вопросу согласования устного заявления участников по неприменению силы. Так и не сумев принять окончательный вариант текста заявления, участники дискуссий решили продолжить работу над ним в следующем раунде.
ТАСС: последние новости
Ассоциация IPChain расширяет сеть в Азербайджане, Армении, Казахстане и Киргизии МИД РФ: взаимодействие в рамках ОЧЭС должно быть неполитизированным Ростовское заксобрание первым из региональных парламентов стало партнером ПАЧЭС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кикабидзе предрек крах России990
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе2028
США оставили Польшу без НАТО20
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами175
«Символ возвращения в Россию»24
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
00:45
С карты Украины исчезнут две области
Украина В мире
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
«М. Видео» откажется от бренда Media Markt
Компании Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение