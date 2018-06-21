Грузия вновь отказалась обсуждать вопрос о возвращении Южной Осетии Цхинвальского триптиха

ТАСС , 21 июня. Грузия вновь отказалась обсуждать на площадке женевских дискуссий по Закавказью вопрос о возвращении Южной Осетии бесценного «Цхинвальского триптиха» — иконы X-XI веков, похищенной в ходе грузинско-осетинского конфликта в 1991 году. Об этом ТАСС в среду сообщил полномочный представитель президента республики по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев

Очередной (44-й) раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел 19-20 июня в Женеве.

"На женевских дискуссиях мы вновь подняли вопрос о возвращении в Южную Осетию нашей духовной реликвии — триптиха X-XI веков, иконы, которая была похищена из нашего краеведческого музея в январе 1991 года и находится в Грузии. Однако грузинская сторона в очередной раз ушла от обсуждения данного вопроса", — сказал Джиоев.

Он отметил, что ранее делегации сопредседателей женевских дискуссий, посетивших государственный музей Южной Осетии в Цхинвале, показали документальное свидетельство — инвентаризационные журналы, где под номером 1165 от 1925 года числится эта икона. По словам полпреда, эта икона является культурным и духовным достоянием Южной Осетии и находилась в одной из церквей до 1924 года, а затем, когда церкви в советское время закрывались, была перевезена большевиками в краеведческий музей.

Национальный музей Южной Осетии был разрушен и частично разграблен в ходе грузино-осетинского конфликта 1989-1992 годов. Тогда из него пропали уникальная коллекция старинных монет и «Цхинвальский триптих» — троескладень с изображением Христа и ликов святых из слоновой кости в серебряной оправе с россыпью драгоценных камней. Позже икона была обнаружена на аукционе Christie's в Женеве в 2001 году и была передана Грузии швейцарскими властями. Начальную стоимость триптиха аукцион определил в $2 млн По данным отдела охраны памятников минкультуры Южной Осетии, «Цхинвальский триптих» является бесценным экспонатом, так как в отличие от подобных византийских триптихов, хранящихся в лучших музеях мира, все три его части целы. В 2015 году в центре Цхинвала было построено новое здание музея, оснащенное необходимым экспозиционным оборудованием и системой безопасности.

Женевские дискуссии по Закавказью