Неблагодарного Кикабидзе пристыдили за ненависть к СССР

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян прокомментировал заявление советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе , обрадовавшегося развалу СССР. Он отметил, что данное высказывание артиста является неблагодарным.

«Удивительно порой читать такие строки от мастеров кино, которые были воспитаны в СССР, обласканы тем строем, получили всевозможное признание, а по итогу вдруг говорят о том, что радовались распаду Советского Союза. А ведь речь идет о геополитической катастрофе. Веет какой-то неблагодарностью. Уверен, если бы был жив Фрунзик Мкртчян , он бы себе не позволил говорить те вещи, которые сегодня накануне своего 80-ти летнего юбилея высказывает Вахтанг Кикабидзе. Да, у него, возможно, есть обида за то, что произошло в Грузии в 2008 году, но за это он пусть передаст привет Саакашвили. Никто его не просил устраивать резню осетинского народа и стрелять по нашим миротворцам, которым на помощь и пришла Россия . Об этом Кикабидзе вероятно забыл», — отметил эксперт.

Ранее Вахтанг Кикабидзе в интервью телеканалу Deutsche Welle заявил, что Россию может ждать тот же конец, что и Советский Союз. Он считает, что страна снова идёт по уже пройденному однажды пути. Артист признался, что он обрадовался распаду СССР. По этому поводу он даже накрыл стол.