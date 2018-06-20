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Неблагодарного Кикабидзе пристыдили за ненависть к СССР
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Неблагодарного Кикабидзе пристыдили за ненависть к СССР 

News.ru 1 час назад
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян прокомментировал заявление советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, обрадовавшегося развалу СССР. Он отметил, что данное высказывание артиста является неблагодарным.
«Удивительно порой читать такие строки от мастеров кино, которые были воспитаны в СССР, обласканы тем строем, получили всевозможное признание, а по итогу вдруг говорят о том, что радовались распаду Советского Союза. А ведь речь идет о геополитической катастрофе. Веет какой-то неблагодарностью. Уверен, если бы был жив Фрунзик Мкртчян, он бы себе не позволил говорить те вещи, которые сегодня накануне своего 80-ти летнего юбилея высказывает Вахтанг Кикабидзе. Да, у него, возможно, есть обида за то, что произошло в Грузии в 2008 году, но за это он пусть передаст привет Саакашвили. Никто его не просил устраивать резню осетинского народа и стрелять по нашим миротворцам, которым на помощь и пришла Россия. Об этом Кикабидзе вероятно забыл», — отметил эксперт.
Ранее Вахтанг Кикабидзе в интервью телеканалу Deutsche Welle заявил, что Россию может ждать тот же конец, что и Советский Союз. Он считает, что страна снова идёт по уже пройденному однажды пути. Артист признался, что он обрадовался распаду СССР. По этому поводу он даже накрыл стол.
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