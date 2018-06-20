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Грузинские соцсети обсуждают ДТП около парламента страны
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Грузинские соцсети обсуждают ДТП около парламента страны 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 20 июн — РИА Новости. Пользователи грузинского сегмента социальных сетей обсуждают «гениальную» парковку неподалеку от парламента страны в центре Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия.
Женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением, и ее машина упала в подвал.
ДТП произошло на довольно узкой улице Братьев Зубалашвили в центре Тбилиси. В помещении, где в вертикально «припарковалась» автоледи, расположены магазин и столовая.
По словам очевидцев, женщина отделалась легкими повреждениями. Сама она объяснила, что перепутала педали газа и тормоза.
"Мы просто спаслись. За две минуты до этого на этом месте были дети…", — написала в Facebook одна из прохожих.
МВД начало расследование по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью».
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