Грузинские соцсети обсуждают ДТП около парламента страны

Грузия. ТБИЛИСИ , 20 июн — РИА Новости . Пользователи грузинского сегмента социальных сетей обсуждают «гениальную» парковку неподалеку от парламента страны в центре Тбилиси, сообщает Sputnik

Женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением, и ее машина упала в подвал.

ДТП произошло на довольно узкой улице Братьев Зубалашвили в центре Тбилиси. В помещении, где в вертикально «припарковалась» автоледи, расположены магазин и столовая.

По словам очевидцев, женщина отделалась легкими повреждениями. Сама она объяснила, что перепутала педали газа и тормоза.

"Мы просто спаслись. За две минуты до этого на этом месте были дети…", — написала в Facebook одна из прохожих.

МВД начало расследование по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью».

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