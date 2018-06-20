Ереван объявляет о конце армяно-российского братства

Была без радостей любовь, разлука будет без печали

Так говорил в похожей ситуации великий русский поэт Лермонтов. Московские политологи, комментируют возникшую ситуацию как врачи перед неизбежным хирургическом вмешательством: главное не навредить. Но при этом делают некоторые уточнения.

Полагать, что во всех нынешних бедах армяно-российских отношений виноват только Никол Воваевич и его соратники, прошедшие выучку на Западе, преимущественно в США и в большинстве своем работающие по установкам тамошних спецслужб, значило бы сильно преувеличить роль и значимость этого чисто митингового явления. Так считают эксперты леонтьевского стиля. Те же, что разливались соловьем по поводу безмятежности взаимоотношений двух, говоря языком предшественников Пашиняна, братских народов, пребывают в некоторой растерянности и ждут указаний из Кремля. В результате в Ереване растет число сторонников альтернативного мнения, согласно которому нынешний премьер армянского государства исчезнет с политической арены Еревана быстрее и с куда более катастрофическими последствиями для себя и Армении , чем Тер-Петросян.

Последний, кстати, после переворота своих карабахских дружков — Кочаряна и Саргсяна — занят исключительно тем, что напоминает своим московским знакомцам о себе и своих заслугах перед Россией . Но стареющий армянский интриган никак не может понять, что на сей раз он имеет дело не с ельцинской Москвой , а с путинской. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И даже хуже того — впервые после длительного советского периода в Москве, кто с искренней обидой, кто с державным высокомерием напоминают армянам о том, как десятилетиями Центр дотировал, то есть говоря языком политолога Леонтьева, содержал трехмиллионную республику площадью около 30 тыс. квадратных километров и в перестроечной смуте помог прирастить к многострадальной стране еще почти 4,5 нагорно-карабахских земель плюс семь азербайджанских районов (около 8,7 кв.км).

Разумеется, в Азербайджане , эти территориальные приобретения именуются оккупированными землями, в то время как на официальном международном уровне для данного грубого акта разбоя находят куда более мягкие дефиниции. Но с точки зрения официальной армянской идеологии и политики речь идет о трансформации Армении до размеров, являющихся плодом буйной фантазии армянских историков.

Одним словом, как ни крути, а получается, что Россия, как и США с Западной Европой, в свое время приложили руку к реализации давнишних планов армянского национализма, ставшего как и в начале прошлого века официальной идеологической доктриной Республики Армения. Армяне никогда не оспаривали этого очевидного факта. Но на сей раз они внесли в эту тему новый нюанс: в упомянутых территориальных приобретениях, ныне уточняют они, роль Запада во главе с США не меньшая, чем России. За этой нюансировкой последствий армянской агрессии против Азербайджана сокрыто нечто большее, чем кажется на первый взгляд. А именно: они таким образом вносят ясность в вопрос своего видения нынешней расстановки сил на мировом Олимпе. Дальнейшие перспективы создания Великой Армении связаны с ведущими игроками мира, каковой нынешнюю Россию в Вашингтоне не считают, почти открытым текстом говорит Ереван Москве.

Доктрина «И-И»

Отсюда и внешнеполитическая доктрина «И-И», взятая на вооружение еще первым президентом и окончательно оформившаяся в речах и официальных документах Н. Пашиняна и других «младоармянах». В расшифрованном виде она звучит очень просто и максимально понятно: «Армении нужны и Россия и США». Говоря по-русски, новая Армения пытается усидеть одновременно на двух стульях. Нельзя сказать, что в Москве так уж и верят в искренность намерений своего южнокавказского союзника, уповая на взятую под контроль его экономику и три военные базы. Однако у новых-старых друзей армянства — США имеются свои козыри: доллары и всесильное армянское лобби, которое вполне можно назвать вторым, а точнее, первым и настоящим хозяином столь же независимого во всех отношениях, сколь и демократического армянского государства. Если американские друзья правы, когда говорят, что суверенитет Армении ограничен «с Севера», то и русские имеют основание утверждать, что «Вашингтон прибирает к рукам страну, которая исторически всегда была сферой влияния Москвы». И вот тут русские горько ошибаются. Или же невнимательно читают многочисленные опусы армянских историков и вовсе не читают статьи регулярно публикуемые газетой «Ноев Ковчег», выходящей в Москве.

Иначе они давно бы обратили внимание на то, что идеи односторонней ориентации на «русского брата» давно уступили место солидным исследованиям о давних политических предпочтениях армянских лидеров. Согласно им, до того, как молодая российская империя схлестнулась в непримиримой схватке с Османской Турцией , все надежды с идеей создания Великого Хаястана руководители этого рассеянного по всему миру народца связывали именно с Западом. Естественно они делали все, чтобы столкнуть западноевропейцев с турками.

Вот небольшая историческая справка о начале интриг армянства против Турции. В 1547 г. Католикос Степанос V созывает тайный совет восточно-армянских меликов и церковных служащих. В следующем году он отправляется в Венецию , затем в Рим , где ведет переговоры с высокопоставленными лицами Римской Католической церкви . Вcлед за этим в 1550 г. по просьбе Папы католикос отправляется в Польшу Германию (каков, однако, каналья! Заметьте, ведь всесильный глава христианского мира не может предоставить в распоряжение своего новоявленного союзника ни машин, не говоря уже о поездах и самолетах!). Короче переговоры католикоса Степаноса V с польским императором Карлом V и королем Германии Сигизмундом II положили начало участию армянства в военно-политических заговорах тогдашнего Запада и России против Османской Турции. Чем это закончилось хорошо известно: распадом великой империи турков.

На очереди Россия

В отличие от своего средневекового предшественника Н. Пашинян и Ко располагает куда более широкими возможностями для незаметной смены внешнеполитического курса — от крупнейшего в мире посольства США и ЦРУ в центре Еревана до мощнейших лоббистских группировок в США и России. Парадокс истории заключается в том, что в сущности не так уж давно — каких-нибудь два с половиной столетия назад католикос всех армян принялся плести интриги против турецкого султана, незаметно для него проложив союзнические тропы уже в Первопрестольную.

Начиная с ХVIII века армяне, являясь подданными Османской Турции, принимают активное участие во всех войнах России против Турции, которую Москва, начиная с Петра, рассматривала в качестве своего главного противника на пути к Черному и Средиземному морям. Свидетельств тому целая историческая литература.

Вот, несколько строк из донесения командующего русскими войсками в Крыму генерал-поручика Прозоровского: «Сей армянин, когда войска сюда пришли, под видом прочими записался в службу, дабы в российское подданство вступить». Речь ведется об отце будущего русского адмирала Лазаря Марковича Серебрякова, который до того назывался Казар Маркосович Арцатагорцян… Папаша адмирала «армянский сотник Маркос» в 1770-х годах служил в русской армии на территории Крымского ханства, помогал А. В. Суворову заселять завоеванные территории армянами…

А сам генералиссимус, в обозе которого всегда находились армянские добровольцы пишет, что последние были весьма полезны именно в качестве разведчиков, проводников. Было время, армянские историки забрасывали Москву томами своих исследований о помощи, которую оказали русской армии. Если следовать логике истории, то надо полагать, что пришло время рассказов о подвигах армянских проводников и разведчиков на службе американцев.

Один из них Никол Пашинян, и что интересно — он не делает секрета ни из своего проамериканизма, как и руссофобии, ни из будущего своей страны, которую видит в качестве проводника Вашингтона в южнокавказском регионе. Обеспечить национальную безопасность, опираясь на несколько мировых сил — задача не простая, но все же решаемая. Однако в Ереване, как, впрочем, и в Москве прекрасно осведомлены о том, что безопасности Армении никто и ничто не угрожает.

В Ереване озабочены другой проблемой — строительством Великой Армении. Именно об этом откровенничал приснопамятный Зорий Балаян, рассуждая о приращении новых территорий. А где их взять? Персии на данном этапе лучше отвести роль союзника, этого требует противостояние с Турцией. Новые земли лежат к северу — в Азербайджане и Грузии — продвижение в этом направлении обещает также и выход к морю. Вот тогда-то Армения и может обрести черты конкретного, а не мифического величия. При благополучном исходе этого плана можно будет на равных разговаривать с Турцией и Ираном, диктовать свою волю всему Кавказу, а там глядишь заявлять свои права и на Крым. Многим эти планы кажутся бредовыми.

Ждать — привилегия сильных

Однако автор сих строк хорошо помнит как в конце 80-х прошлого века многие политики на Ближнем Востоке, в Москве и других европейских столицах также скептически посмеивались над такого рода предположениями. А план-то уже находится в стадии реализации!

Самое странное в нынешнем противостоянии Армении с Россией происходит в момент, когда Москва казалось бы наладила весьма перспективные отношения с Анкарой , наметилось и большее понимание лидеров двух стран. Казалось бы, Еревану следовало бы присмотреться внимательней к ситуации, которая при благоприятном развитии событий принесла бы Армении немало пользы. Ан-нет, армянство в очередной раз ополчилось против давнего своего покровителя, которого еще недавно именовали не иначе как спасителем Армении. Трудно поверить, что подобный выпад является плодом политического недомыслия. Скорее, Ереван действует по указке нового покровителя и спасителя — США.

Так что никакого «И-И» нет и в помине. Армения, ведомая США будет отныне выполнять двойную роль — военной базы Москвы и агента США в той же Первопрестольной. Но это же предательство! — скажет изумленный читатель. Верно, только не надо удивляться. Сейчас армянские ученые все менее склонны рассматривать сложившиеся отношения армян с русскими на протяжении всего ХIХ века спасительными. «…Армяне предоставляли информацию о турецких силах, выполняли обязанности проводников, формировали добровольческие отряды и так далее. Однако, война завершилась тем, что Россия вышла из нее «опять оставив армян в одиночестве против турецкой диктатуры». Так несколько дней назад высказался Ваграм Такмаджян (между прочим, он представитель общественной организации «Союз информированных граждан») по поводу участия армян в Крымской войне на стороне России. Если информированные армяне пишут о русских союзниках такое, чего же ждать от Н. Пашиняне и Кo?

Нельзя сказать, чтобы русские плохо знали Кавказ и кавказцев. Знают и хорошо. Особенно армян и армянство. Понимают, разумеется, что те, кого они не раз выручали в бесчисленных войнах сегодня попросту говорят им: «Валите-ка назад, к себе, в Россию!»

В другие времена в Москве бы обиделись, послышался бы скрежет зубовный. Но то была бы Москва советская. А в Армении находятся солдаты России имперской. Запомнит она эти слова армянские. Крепко запомнит. Державы тем и отличаются от мелких, снующих у ног претенциозных стран, что умеют ждать своего часа. Армянская трагикомедия только начинается. Умение ждать — привилегия сильных…