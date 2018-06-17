В Грузии из-за ливней реки вышли из берегов

В ряде регионов Грузии из-за сильных ливней реки вышли из берегов, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Также непогода вызвала оползни. В некоторых районах выпал град.

В результате поврежденными оказались дороги, подтоплены дома и дворы. На некоторых участках было парализовано движение транспорта.

Под удар стихии попали западные и восточные регионы страны.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия сильных дождей.