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UNICEF призывает отправлять азербайджанских отцов в декрет
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UNICEF призывает отправлять азербайджанских отцов в декрет 

Sputnik Армения 3 часа назад
Фото: Sputnik Армения
ЕРЕВАН, 17 июн — Sputnik. Представительство UNICEF в Азербайджане призывает компании предоставлять отцам отпуск по рождению ребенка, сообщает Sputnik Азербайджан.
Такое требование офис UNICEF в Азербайджане выдвинул в связи с Днем отцов, который отмечается 17 июня во многих странах мира.
По закону, в Азербайджане женщинам и мужчинам после рождения ребенка полагается двухнедельный неоплачиваемый отпуск. Но этой возможностью пользуются лишь граждане, занятые в государственном секторе.
Глава представительства UNICEF в Азербайджане Эдвард Карвадин считает, что мужчины могут и должны участвовать в раннем развитии своих детей.
Данные исследований свидетельствуют о том, что отцы, которые в первые дни жизни своих детей находятся рядом с ними, более тесно участвуют в их развитии и формировании.
Карвадин заявил, что отцы хотят проводить время со своими детьми, и для этого следует разработать политику, которая бы не навредила трудовым отношениям занятых отцов.
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