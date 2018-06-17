UNICEF призывает отправлять азербайджанских отцов в декрет

ЕРЕВАН , 17 июн — Sputnik . Представительство UNICEF Азербайджане призывает компании предоставлять отцам отпуск по рождению ребенка, сообщает Sputnik Азербайджан.

Такое требование офис UNICEF в Азербайджане выдвинул в связи с Днем отцов, который отмечается 17 июня во многих странах мира.

По закону, в Азербайджане женщинам и мужчинам после рождения ребенка полагается двухнедельный неоплачиваемый отпуск. Но этой возможностью пользуются лишь граждане, занятые в государственном секторе.

Глава представительства UNICEF в Азербайджане Эдвард Карвадин считает, что мужчины могут и должны участвовать в раннем развитии своих детей.

Данные исследований свидетельствуют о том, что отцы, которые в первые дни жизни своих детей находятся рядом с ними, более тесно участвуют в их развитии и формировании.

Карвадин заявил, что отцы хотят проводить время со своими детьми, и для этого следует разработать политику, которая бы не навредила трудовым отношениям занятых отцов.