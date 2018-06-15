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Бюст и портрет Главного маршала бронетанковых войск переданы в дар Музею Победы
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Бюст и портрет Главного маршала бронетанковых войск переданы в дар Музею Победы 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: Москва меняется
Инициатором акции стало Посольство Республики Армения в России. Сообщается в материалах пресс-службы музея.
Фото © Пресс-служба «Музея Победы»
«С фронта не вернулся каждый второй призванный в армию армянин, в том числе и мой дед, имя и фамилию которого я ношу. Наш долг сохранить и передать память об этом следующим поколениям и сделать все возможное для процветания наших стран», — сказал на церемонии передачи экспонатов премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.
Фото © Пресс-служба «Музея Победы»
Работа скульптора Ашота Татевосяна займет достойное место в пантеоне героев в Музее Победы. Так же, как и портрет маршала, написанный им совместно с внучкой Бабаджаняна Юлией Маркос.
Директор Музея Победы Александр Школьник отметил: «Для нас сегодняшнее мероприятие — это не просто дар Музею Победы от Посольства Армении, это дар народа Армении российскому народу».
Фото © Пресс-служба «Музея Победы»
Церемония передачи бюста Героя Советского Союза Главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна продолжила череду мероприятий по увековечиванию памяти армянских полководцев, внесших большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. В ноябре 2017 года Музею Победы был передан бюст дважды Героя Советского Союза маршала Ивана Баграмяна.
Фото © Пресс-служба «Музея Победы»
Сообщение Бюст и портрет Главного маршала бронетанковых войск переданы в дар Музею Победы появились сначала на Москва Меняется.
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