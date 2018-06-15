Участники клуба «Московские окрестности» прошлись по Грузинской слободе 

Участники проекта «Московское долголетие» прошлись по улицам Грузинской слободы на экскурсии краеведческого клуба «Московские окрестности». Об этом нашей реадкции рассказала начальник отдела коммуникаций и активного долголетия Оксана Смолина в пятницу, 15 июня.
Братеевцев познакомили с историей легендарной Грузинской слободы: по ходу экскурсии то и дело слышались знаменитые фамилии Багратиони и Грузинские, а руководитель «Московских окрестностей» Татьяна Моргунова рассказала о старинном храме Георгия Победоносца и памятнике поэту Шота Руставели.
— Грузинская слобода прекратила свое существование в 19 веке и на ее месте стали селиться жители Москвы иных национальностей: русские, цыгане, поляки и другие, — рассказала Оксана Смолина. — Среди них были ученые, купцы, государственные чиновники, певцы и музыканты. Про самых знаменитых из них было рассказано на экскурсии: дворяне Щербаковы, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» Даль В. И. и артист Олег Даль, писатель и чиновник П. И. Мельников-Печерский.
Напомним, экскурсия стала частью цикла «По старым московским окраинам», организованного краеведческим клубом «Московские окрестности» при местном культурном центре.
Фото предоставила Оксана Смолина.