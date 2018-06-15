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Участники клуба «Московские окрестности» прошлись по Грузинской слободе
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Участники клуба «Московские окрестности» прошлись по Грузинской слободе 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Участники проекта «Московское долголетие» прошлись по улицам Грузинской слободы на экскурсии краеведческого клуба «Московские окрестности». Об этом нашей реадкции рассказала начальник отдела коммуникаций и активного долголетия Оксана Смолина в пятницу, 15 июня.
Братеевцев познакомили с историей легендарной Грузинской слободы: по ходу экскурсии то и дело слышались знаменитые фамилии Багратиони и Грузинские, а руководитель «Московских окрестностей» Татьяна Моргунова рассказала о старинном храме Георгия Победоносца и памятнике поэту Шота Руставели.
— Грузинская слобода прекратила свое существование в 19 веке и на ее месте стали селиться жители Москвы иных национальностей: русские, цыгане, поляки и другие, — рассказала Оксана Смолина. — Среди них были ученые, купцы, государственные чиновники, певцы и музыканты. Про самых знаменитых из них было рассказано на экскурсии: дворяне Щербаковы, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» Даль В. И. и артист Олег Даль, писатель и чиновник П. И. Мельников-Печерский.
Напомним, экскурсия стала частью цикла «По старым московским окраинам», организованного краеведческим клубом «Московские окрестности» при местном культурном центре.
Фото предоставила Оксана Смолина.
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