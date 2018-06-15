Россельхознадзор запретил ввоз животных из Армении

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз всех видов живых животных из Армении , сообщает ведомство.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что в целях защиты территории Российской Федерации от заноса особо опасных заболеваний, общих для человека и животных, Россельхознадзор с 14 июня 2018 года вводит временные ограничения на ввоз из Республики Армения в Российскую Федерацию всех видов живых животных, птиц, рептилий, амфибий, гидробионтов», — говорится в сообщении.

Ведомство сделало исключение для некоторых домашних животных

«Исключение составляют перемещаемые владельцами для личного пользования, собаки, кошки, хорьки, фретки, норки, а также попугаи и канарейки в количестве не более 2 голов», — отмечает ведомство.