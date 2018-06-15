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Россельхознадзор запретил ввоз животных из Армении
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Россельхознадзор запретил ввоз животных из Армении 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз всех видов живых животных из Армении, сообщает ведомство.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что в целях защиты территории Российской Федерации от заноса особо опасных заболеваний, общих для человека и животных, Россельхознадзор с 14 июня 2018 года вводит временные ограничения на ввоз из Республики Армения в Российскую Федерацию всех видов живых животных, птиц, рептилий, амфибий, гидробионтов», — говорится в сообщении.
Ведомство сделало исключение для некоторых домашних животных
«Исключение составляют перемещаемые владельцами для личного пользования, собаки, кошки, хорьки, фретки, норки, а также попугаи и канарейки в количестве не более 2 голов», — отмечает ведомство.
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