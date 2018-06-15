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Грузия меняет главу МИД 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В новом правительстве Грузии произойдут кадровые изменения, в том числе покинет пост вице-премьер — министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Сам Джанелидзе говорит, что «принял для себя решение, о котором объявит позже», сообщила тбилисская газета «Резонанси».
Напомним, что Михаил Джанелидзе много обучался за рубежом, в том числе в 2003-2006 годах в Дипакадемии в Москве.
Среди его возможных преемников называют первого заместителя министра Давида Залкалиани.
Новым премьер-министром Грузии, как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, станет нынешний глава Минфина Мамука Бахтадзе.
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