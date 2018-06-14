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В Турции напали на сторонников правящей партии: трое погибших
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В Турции напали на сторонников правящей партии: трое погибших 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
В Турции три человека убиты, еще восемь ранены в результате нападения на сторонников правящей Партии справедливости и развития.
Инцидент произошел на юго-востоке страны недалеко от границы с Сирией в уезде Суруч в провинции Шанльгурфа во время агитационной кампании в преддверии президентских и парламентских выборов, передает AFP.
Среди подвергнувшихся нападению был депутат турецкого парламента Ибрагим Халил Йылдыз. Законодатель встречался с местными представителями малого бизнеса. По некоторым данным, среди погибших брат парламентария.
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