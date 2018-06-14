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Грузия недосчиталась мраморных клопов
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Грузия недосчиталась мраморных клопов 

News.ru 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
В Грузии наблюдается значительное сокращение популяции вредоносных мраморных клопов. Об этом сообщили специалисты Национального агентства продовольствия Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в рамках презентации очередного отчёта о проделанной работе.
«Первый этап мероприятий по борьбе с мраморными клопами завершился. У нас есть конкретные результаты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, популяция вредителя значительно сократилась. Географический ареал распространения вредителя не увеличивался», — приводит «Вестник Кавказа» слова главы агентства Зураба Чекурашвили.
Отметим, что в 2017 году насекомые доставили немало хлопот жителям страны, особенно в её западной части. Тогда насекомые уничтожили практически весь урожай фундука, а цитрусов, персиков, груш, кукурузы и винограда.
Мероприятия по борьбе с мраморными клопами осуществлены на территории 382 сел 22 районов Грузии, передаёт «Интерфакс-Азербайджан». В Аджарии, а также в регионах Самегрело, Гурии и Имерети (Западная Грузия) по технологии термического тумана произведена дезинфекционная обработка около 155 тысяч гектаров земли, а опрыскивание холодным спреем проведено на площади в 4 тысяч гектаров.
Ранее Президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал о серьёзном уроне, который нанесли насекомые-вредители сельскому хозяйству республики в уходящем году. По его словам, наибольший ущерб агрокультуре нанёс мраморный клоп, передаёт «Интерфакс».
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