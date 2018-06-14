Грузия недосчиталась мраморных клопов

Грузии наблюдается значительное сокращение популяции вредоносных мраморных клопов. Об этом сообщили специалисты Национального агентства продовольствия Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в рамках презентации очередного отчёта о проделанной работе.

«Первый этап мероприятий по борьбе с мраморными клопами завершился. У нас есть конкретные результаты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, популяция вредителя значительно сократилась. Географический ареал распространения вредителя не увеличивался», — приводит «Вестник Кавказа» слова главы агентства Зураба Чекурашвили

Отметим, что в 2017 году насекомые доставили немало хлопот жителям страны, особенно в её западной части. Тогда насекомые уничтожили практически весь урожай фундука, а цитрусов, персиков, груш, кукурузы и винограда.

Мероприятия по борьбе с мраморными клопами осуществлены на территории 382 сел 22 районов Грузии, передаёт «Интерфакс-Азербайджан». В Аджарии, а также в регионах Самегрело, Гурии и Имерети (Западная Грузия) по технологии термического тумана произведена дезинфекционная обработка около 155 тысяч гектаров земли, а опрыскивание холодным спреем проведено на площади в 4 тысяч гектаров.