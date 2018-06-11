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В Национальной библиотеке Ингушетии появилась аудиокнига Важи Пшавела на ингушском языке
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В Национальной библиотеке Ингушетии появилась аудиокнига Важи Пшавела на ингушском языке 

ТАСС 2 часа назад
МАГАС, 11 июня. /ТАСС/. Аудиодиски с записью радиоспектакля на ингушском языке поэмы «Гость и хозяин» грузинского классика Важи Пшавела появились в фонде Национальной библиотеки им. Дж. Яндиева в Ингушетии. Записи подарил библиотеке ингушский журналист, литератор и автор перевода Аслан Кодзоев, сообщила ТАСС замдиректора библиотеки Лида Мальсагова.
"Сам радиоспектакль близок ингушскому народу, поскольку обычаи, описанные в поэме Важа Пшавелы, присущи и ингушам. Перевод Аслана Кодзоева, очень полный и красивый, и музыкальное сопровождение полностью погружают слушателя в события, описанные в поэме. Любой желающий теперь может послушать спектакль в нашем музее, озвучивали его сам автор перевода и народная артистка республики Любовь Барахоева", — сказала Мальсагова.
По ее словам, совместные проекты с народами страны и мира, укрепляют межнациональные и культурные отношения.
"Идея перевода спектакля на ингушский язык принадлежит грузинской стороне, он поставлен грузинским режиссером Зурабом Канделаки, при участии историка-ингушеведа и документалиста Марьям Бежиташвили. В будущем мы планируем устроить встречу читателей библиотеки и поклонников творчества писателя Важи Пшавела с автором перевода", — добавила Мальсагова.
Такой межнациональный проект не единственный в фонде библиотеки. Мальсагова напомнила, что произведение ингушского классика Идриса Базоркина «Из тьмы веков» переведено на чеченский, осетинский, грузинский и еще 15 языков народов России и мира.
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