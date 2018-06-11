В Национальной библиотеке Ингушетии появилась аудиокнига Важи Пшавела на ингушском языке

МАГАС , 11 июня. / ТАСС /. Аудиодиски с записью радиоспектакля на ингушском языке поэмы «Гость и хозяин» грузинского классика Важи Пшавела появились в фонде Национальной библиотеки им. Дж. Яндиева в Ингушетии . Записи подарил библиотеке ингушский журналист, литератор и автор перевода Аслан Кодзоев, сообщила ТАСС замдиректора библиотеки Лида Мальсагова.

"Сам радиоспектакль близок ингушскому народу, поскольку обычаи, описанные в поэме Важа Пшавелы, присущи и ингушам. Перевод Аслана Кодзоева, очень полный и красивый, и музыкальное сопровождение полностью погружают слушателя в события, описанные в поэме. Любой желающий теперь может послушать спектакль в нашем музее, озвучивали его сам автор перевода и народная артистка республики Любовь Барахоева", — сказала Мальсагова.

По ее словам, совместные проекты с народами страны и мира, укрепляют межнациональные и культурные отношения.

"Идея перевода спектакля на ингушский язык принадлежит грузинской стороне, он поставлен грузинским режиссером Зурабом Канделаки, при участии историка-ингушеведа и документалиста Марьям Бежиташвили. В будущем мы планируем устроить встречу читателей библиотеки и поклонников творчества писателя Важи Пшавела с автором перевода", — добавила Мальсагова.