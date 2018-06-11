В Тбилиси к парламенту стягивают полицию и спецназ

В центре столицы Грузии правоохранители задержали рядом с парламентом нескольких членов оппозиционной партии под названием «Единое национальное движение» и свернули установленные митингующими палатки. «Обстановка у здания парламента накалилась, мобилизованы бригады спецназа и сотни полицейских. При этом, расположенный вблизи проспект Руставели свободен для автомобильного движения», передаёт грузинский телеканал «Рустави-2». Полицейские задержали чиновника Нику Мелию , представляющего оппозицию. Участники митинга сообщают, что правоохранители применили к Мелии физическую силу. В мае 2018 года в Грузии начались акции протеста. В качестве их организатора выступил Заза Саралидзе