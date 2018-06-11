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В Тбилиси к парламенту стягивают полицию и спецназ
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В Тбилиси к парламенту стягивают полицию и спецназ 

News.ru 2 часа назад
В центре столицы Грузии правоохранители задержали рядом с парламентом нескольких членов оппозиционной партии под названием «Единое национальное движение» и свернули установленные митингующими палатки.
«Обстановка у здания парламента накалилась, мобилизованы бригады спецназа и сотни полицейских. При этом, расположенный вблизи проспект Руставели свободен для автомобильного движения», передаёт грузинский телеканал «Рустави-2».
Полицейские задержали чиновника Нику Мелию, представляющего оппозицию. Участники митинга сообщают, что правоохранители применили к Мелии физическую силу.
В мае 2018 года в Грузии начались акции протеста. В качестве их организатора выступил Заза Саралидзе.
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