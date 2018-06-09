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В заповеднике в Армении на видео попал редкий переднеазиатский леопард
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В заповеднике в Армении на видео попал редкий переднеазиатский леопард 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 9 июн — РИА Новости. Занесенный в Красную книгу кавказский леопард во второй раз за последние два месяца попал в объектив видеоловушек, установленных Всемирным фондом дикой природы (WWF) в государственном заповеднике «Хосровский лес» в Армении, сообщили в субботу в пресс-службе заповедника.
"Сокровище природы.. В очередной раз в Хосровском заповеднике видеоловушки засняли кавказского леопарда", — говорится на странице заповедника в соцсети Facebook. Там же выложено видео.
В апреле сообщалось, что впервые за последние 40 лет кавказский леопард попал в объектив камер «Хосровского леса». По мнению администрации заповедника, это доказывает, что после пожара в 2017 году природа восстановилась, а его последствия не были разрушительными.
Ранее координатор программы WWF по сохранению кавказских леопардов Арсен Гаспарян заявил журналистам, что в Армении насчитываются свыше 10 особей этих животных. Для мониторинга за ними установлены около 100 фотоловушек от «Хосровского леса» до Зангезурского биосферного комплекса на юге Армении.
В августе 2017 года на территории заповедника «Хосровский лес» в Араратской области Армении возник пожар. Огнем были охвачены сотни гектаров. В связи с этим правительство Армении направило запрос российской стороне с просьбой о помощи в борьбе с пожаром. В тот же день самолет Ил-76 МЧС России, оснащенный выливными авиационными приборами, вылетел в Ереван. Благодаря работе Ил-76 заповедник был спасен. За время работы российских летчиков на очаги возгораний было сброшено более 700 тонн воды.
Леопард кавказский, или кавказский подвид — относительно крупный и бледно окрашенный, с неясной пестриной. В пределах бывшего Советского Союза встречается редко.
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