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Модель Лариса Петросян из Чувашии представит Грузию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2018»
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Модель Лариса Петросян из Чувашии представит Грузию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2018» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Модель Лариса Петросян, более 20 лет прожившая в Новочебоксарске, представит Грузию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2018».
Лариса Петросян родилась в Грузии, однако больше 20 лет прожила в Новочебоксарске, сообщает интернет-портал «PROГород».
Девушка вернулась на родину и уже в 2017 году завоевала титул «Первая вице-мисс Грузии — 2017».
Владимир Ильин, директор российского модельного агентства Volga Models, моделью которого ранее была Петросян, выразил мнение, что о победе девушки в «Мисс Вселенная — 2018» говорить сложно, однако «даже попадание в топ-10 или топ-20 уже успех».
Сама Петросян рассказала, что в данный момент активно готовится к участию в престижном конкурсе. После мероприятия она планирует посвятить себя музыке — пишет музыку и песни.
Ранее модель завоевала такие титулы, как «Вице-мисс Новочебоксарск — 2010», «Вице-мисс Чувашия — 2010», «Мисс Талант — 2010», «Мисс Талант» в конкурсе «Мисс Волга — 2011», «Топ-модель Чувашии — 2012».
Отметим, что для участия в конкурсе «Мисс Вселенная» девушки не должны быть замужними и находиться в гражданском браке, а также не должны участвовать в фотосессиях в обнаженном виде.
Победительница получает не только престижный титул, но и денежное вознаграждение 250 тыс. долларов, зарплату 3-5 тыс. долларов, бесплатное обслуживание стилистов, наряды, а также право на обучение актерскому мастерству в «New York Film Academy» и бесплатное годовое проживание в элитных условиях в Нью-Йорке.
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