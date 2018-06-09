Модель Лариса Петросян из Чувашии представит Грузию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2018»

Модель Лариса Петросян, более 20 лет прожившая в Новочебоксарске , представит Грузию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2018».

Лариса Петросян родилась в Грузии, однако больше 20 лет прожила в Новочебоксарске, сообщает интернет-портал «PROГород».

Девушка вернулась на родину и уже в 2017 году завоевала титул «Первая вице-мисс Грузии — 2017».

Владимир Ильин , директор российского модельного агентства Volga Models, моделью которого ранее была Петросян, выразил мнение, что о победе девушки в «Мисс Вселенная — 2018» говорить сложно, однако «даже попадание в топ-10 или топ-20 уже успех».

Сама Петросян рассказала, что в данный момент активно готовится к участию в престижном конкурсе. После мероприятия она планирует посвятить себя музыке — пишет музыку и песни.

Ранее модель завоевала такие титулы, как «Вице-мисс Новочебоксарск — 2010», «Вице-мисс Чувашия — 2010», «Мисс Талант — 2010», «Мисс Талант» в конкурсе «Мисс Волга — 2011», «Топ-модель Чувашии — 2012».

Отметим, что для участия в конкурсе «Мисс Вселенная» девушки не должны быть замужними и находиться в гражданском браке, а также не должны участвовать в фотосессиях в обнаженном виде.