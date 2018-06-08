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Алиев принял участие в церемонии ифтара
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Алиев принял участие в церемонии ифтара 

Мир24 2 часа назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии ифтара, вечернего разговения, традиционного для месяца Рамадана. Церемония началось с чтения аятов из Корана и молитвы, передает телеканал «МИР 24». Собравшихся поприветствовал председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллах-шукюр Пашазаде. В священный месяц он пожелал всему азербайджанскому народу благодати.
Также в церемонии ифтара приняли участие руководители религиозных конфессий.
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