Российские вокалистки завоевали две премии на международном конкурсе в Азербайджане

БАКУ , 8 июня. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Россиянки Анастасия Барун и Мария Буйносова стали обладательницами соответственно первой и второй премий на завершившемся в столице Азербайджана VII Международном конкурсе вокалистов им. Бюльбюля. Об этом сообщили в пятницу в оргкомитете конкурса.

Выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова Анастасия Барун (сопрано) является артисткой Молодежной оперной программы Большого театра, а Мария Буйносова — солисткой театра «Новая опера» им. Колосова. Еще одна российская вокалистка Эльза Исламова (сопрано) удостоена специальной премии за лучшее исполнение романсов из репертуара Бюльбюля, а Анна Шаповалова (сопрано) получила специальный диплом жюри.

Третья премия присуждена трем вокалистам — Юлии Засимовой ( Украина , сопрано), Умиду Исраилову ( Узбекистан , тенор) и Эльнаре Мамедовой (Азербайджан, сопрано). Умид Исраилов также был удостоен специального приза «Лучший тенор конкурса».

Награждение победителей конкурса состоится в пятницу на юбилейном вечере, посвященном 120-летию со дня рождения основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, народного артиста СССР Бюльбюля.

VII Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля прошел в Баку 4-7 июня. В нем принимали участие молодые исполнители из девяти стран. Жюри конкурс, который прошел в три тура, возглавил народный артист России Сергей Лейферкус . В его состав входили также заслуженный деятель искусств России, руководитель Молодежной программы Большого театра, профессор Дмитрий Вдовин, ректор Бакинской музыкальной академии им. Гаджибекова, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, народный артист Грузии Теймураз Гугушвили, народная артистка СССР Мария Стефюк

Согласно условиям, в первом туре участники должны были исполнить арию из оперы, отрывок из кантаты или оратории по собственному выбору. Программа второго тура включала обязательное исполнение произведения из репертуара Бюльбюля — одного из четырех предложенных романсов азербайджанских композиторов, написанных специально для выдающегося певца. В заключительном, третьем туре конкурсанты пели в сопровождении симфонического оркестра две арии из мирового оперного репертуара.

Сергей Чечетко. Приз обладателю Гран-при конкурса составляет $10 тыс., первой премии — $7,5 тыс., второй премии — $5 тыс., третьей премии — $3 тыс. Были также учреждены три денежные премии концертмейстерам за лучший аккомпанемент на конкурсе, две из которых получили россияне — Сергей Семенов

В качестве почетных гостей на конкурс были приглашены известные в мире музыкальные менеджеры и продюсеры. Международный конкурс вокалистов им. Бюльбюля проводится с 1997 года.

Азербайджанский соловей