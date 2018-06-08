Армения объявила «интифаду» России

Армении продолжают отстаивать «достижения» «шашлычно-бархатной революции». И вновь пытаются отрицать, что события в Ереване являются «майданом» — опробованной Западом революционной технологией. Вот, к примеру, Айк Мартиросян, политолог, доктор политических наук Парижского университета (Сорбонна), заявляет, что «процесс строительства новой Армении уже не остановить».

События в Ереване Айк Мартиросян называет «мирным восстанием», что само себе является нонсенсом. Скорее это похоже на «интифаду», кстати, от арабского «избавление», что очень созвучно с названием партии Никола Пашиняна «Елк» — «Исход», «Выход». А ведь «Интифада» тоже начиналась как «мирное восстание». Армянская «интифада» победила в Армении, и когда Никол Пашинян занял пост премьер-министра, широкого или же профессионального кадрового запаса у него не было.

«Он был известным и харизматичным оппозиционером, пожалуй, самым храбрым, однако его однопартийцами были в основном неизвестные молодые люди, активисты без большого, а в некоторых случаях и совсем без какого-либо политического опыта», — утверждает Айк Мартиросян. При формировании кабинета, Пашинян некоторые ключевые посты отвел своим ближайшим сподвижникам, которые были с ним в походе либо еще до революции. В частности, в новом правительстве портфель первого вице-премьера получил Арарат Мирзоян — парламентский однопартиец Пашиняна, а вице-премьера — Тигран Авинян , который в дни революции был его пресс-секретарем. Также вице-премьером был назначен юрист, экономист и банкир Мгер Григорян

«Было много обсуждений относительно назначений членов нового правительства. Были очень приемлемые имена, были и никому не известные, и вызывавшие неоднозначные реакции. Вне правительства и вне круга друзей, однопартийцев или же экспертов самым тепло принятым назначением стало назначение Давида Санасаряна главой Государственной службы контроля Армении, следящей за эффективностью трат государственных средств и ведущей антикоррупционную деятельность», — указывает Айк Мартиросян.

Большинство из этих людей имеют русофобские настроения. Взять того же Санасаряна, который выступал под антироссийскими лозунгами. Да и сам Айк Мартиросян подтверждает, что нынешний кабинет министров Армении — разношерстный. «…Быть народным лидером — это одно, другое — нести за страну ответственность. Премьеру точно нужно привести во власть людей с профессиональными биографиями, которые справятся с задачами государственного управления. Революции поднимают много пыли, за этим следуют дни хаоса и дождей, а потом небо становится ясным».

Далее Айк Мартиросян отмечает, что спецификой этого правительства является и то, что оно не имеет четкой идеологии. Но вот здесь он ошибается. Специфика этого правительства — общий антироссийский настрой. Оно может быть левым, правым или же центристским. Но общая составляющая есть: ненависть к России и ко всему русскому.

Так, например, Тигран Авинян, ставший вице-премьером в правительстве Никола Пашиняна в свое время неприлично отозвался о сотруднике телеканала «России 24». Да еще и в 2014 году он постил на своей странице карикатуры на президента России Владимира Путина . Министр образования Армении Араик Арутюнян , не скрывающий свой ненависти к России и даже к цветам ее флага, — автор лозунга «Армения для армян». Сурен Папикян — министр территориального управление и развития, мало чем уступающий по русофобии своим коллегам.