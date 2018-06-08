Начальник ИК‐53 ушел в отставку после самоубийства заключенного в Свердловской области

Заключенный ИК‐53 покончил жизнь самоубийством через несколько часов после того, как прибыл в колонию. Это стало причиной увольнения начальника исправительного учреждения подполковника Сергея Некрасова , сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу ГУ ФСИН по Свердловской области

«Когда произошло ЧП, начальник ГУ ФСИН области Александр Федоров приехал с комиссией в колонию и увидел много нарушений. Некрасов все понял и сам написал рапорт. Он может пройти военно-врачебную комиссию и уйти на пенсию», — рассказал начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко

Он добавил, что ежегодно свои должности оставляют пять-семь начальников ИК и несколько десятков заместителей, но это не освобождает их от ответственности за допущенные нарушения.