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Начальник ИК‐53 ушел в отставку после самоубийства заключенного в Свердловской области
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Начальник ИК‐53 ушел в отставку после самоубийства заключенного в Свердловской области 

360tv.ru 2 часа назад
Заключенный ИК‐53 покончил жизнь самоубийством через несколько часов после того, как прибыл в колонию. Это стало причиной увольнения начальника исправительного учреждения подполковника Сергея Некрасова, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу ГУ ФСИН по Свердловской области.
«Когда произошло ЧП, начальник ГУ ФСИН области Александр Федоров приехал с комиссией в колонию и увидел много нарушений. Некрасов все понял и сам написал рапорт. Он может пройти военно-врачебную комиссию и уйти на пенсию», — рассказал начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Он добавил, что ежегодно свои должности оставляют пять-семь начальников ИК и несколько десятков заместителей, но это не освобождает их от ответственности за допущенные нарушения.
Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе заявил об отставке. Уход руководителя ведомства связан с делом об убийстве двух подростков в декабре 2017 года в Тбилиси.
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