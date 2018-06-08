Оборот бизнес-сектора Грузии в первом квартале 2018 года вырос на 18,6 проц

Тбилиси , 7 июня / Синьхуа / — Общий объем оборота бизнес-сектора Грузии в первом квартале 2018 года вырос на 18,6 проц. Об этом заявил вице-премьер, министр экономки Грузии Дмитрий Кумсишвили сегодня на встрече с представителями бизнес-сектора.

По словам Д. Кумсишвили, на 20 проц увеличился оборот малых и средних предприятий. В том числе оборот средних предприятий вырос на 20,5 проц, а оборот малых предприятий — на 19,6 проц, тогда как оборот крупных предприятий вырос на 17,1 проц. Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что рост числа средних предприятий составил 17,7 проц, малых — 16,5 проц, а крупных — 14,6 проц. —0—