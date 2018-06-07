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Шамкир: пристанище азербайджанских немцев
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Шамкир: пристанище азербайджанских немцев 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Город Шамкир находится в 450 километрах от Баку на северо-западе Азербайджана. Этот город не похож на другие. На улицах не так шумно, и везде какой-то особенный порядок и чистота. Еще во времена царской России на этих местах поселились немцы и основали общину. Об этом здесь напоминают дома и таблички в готическом стиле. Что было основным занятием немцев на этой земле? Какие традиции сохранились с тех давних времен? И как немецкая культура сосуществует с азербайджанской? Узнаете в нашем специальном репортаже.
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