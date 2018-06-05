В России есть указание на сближение с Азербайджаном. Но вот армянское лобби…

Случилась удивительная история, связанная с негативной реакцией МИД России по отношению к высказываниям нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу карабахского урегулирования.

Напомним, что директор департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин назвал неконструктивными слова премьера Армении Никола Пашиняна, который стал настаивать на включении «НКР» в переговоры. Однако МИД России в текстовой версии вскоре изменил заявление Артема Кожина.

Но видеозапись показывает, что данное высказывание имело место. Азербайджанское внешнеполитическое ведомство не осталось в стороне, осудив действия МИД России, которое исказило высказывания Артема Кожина.

Один из известных общественно-политических деятелей России , близкий к правящим кругам, известный российский философ и публицист Александр Дугин прокомментировал в интервью haqqin.az ситуацию.

«Конечно, Россия — великая страна. Но политическая и геополитическая стратегия — определены не окончательно. Есть какие-то угрозы — Россия на них отвечает (чего не было при Борисе Ельцине ). Есть события, которые становятся очевидными и «объектом консенсуса». Эти линии доминантны. Но и в МИД страны, и в других ведомствах существует разброс мнений. Самый яркий пример — есть евразийские настроения во власти и в политической элите, но есть и противоположные, назовем их прозападными. Это своего рода борьба», — отмечает наш собеседник.

При этом Дугин отмечает, что существует своего рода баланс во власти: «То одного назначат, то другого. То двух снимут, а двух других повысят. И так далее. Этот баланс — переменная величина. Но кроме этих условно рациональных величин, есть масса ведомственных, клановых вопросов, скажем так — локальных. Мы знаем, что в России сильно армянское лобби, которое проводит свою линию. А ведь при этом есть указание на сближение с Азербайджаном !», — подчеркивает собеседник.

Александр Дугин отмечает, что в Москве нет общей консолидированной позиции по многим вопросам: «За исключением, пожалуй, Крыма ». Как говорит эксперт, удивляться этому не стоит, просто такова реальность.

Александр Дугин: Возможно, это преувеличение. Максим Шевченко склонен к таким резким обобщениям. Но иногда они попадают в цель, иногда нет. Я думаю, что Лавров согласовывает свои высказывания с главой государства. Он может дипломатически сглаживать углы, но вряд ли способен на проведение самостоятельной линии. В России, повторюсь, есть сильное армянское лобби. А вот азербайджанского — нет. Другой момент: вокруг Владимира Путина есть люди, которые могут оказывать на него определенное влияние. Но самостоятельности у Сергея Лаврова попросту нет.

— А что вы думаете о «революции любви» в Армении и ее влиянии на урегулирование карабахского конфликта?

— Годы ушли на урегулирование этого конфликта. Была достигнута договоренность о передаче Азербайджану пяти районов в качестве примирительного жеста Армении. Но после прихода к власти Никола Пашиняна все пошло прахом. Россия была бы заинтересована в продолжении курса Сержа Саргсяна , который и обещал вернуть азербайджанские районы после только как станет премьером.

Соглашение есть, а имплементировать его не удалось. Так что все вернулись на исходные позиции. Это, естественно, бьет не только по интересам Азербайджана, но и России, так как Москва уже ощущала себя эффективным миротворцем. Открывая при этом путь для Азербайджана, который мог стать более серьезным стратегическим партнером. При этом приводя в чувство армянскую сторону.

Что делать в новой ситуации Азербайджану, России и новому руководству Армении, я сейчас не знаю. Москва сейчас находится в растерянности в отношении вариантов решения карабахского конфликта.