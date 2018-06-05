«Я приехал домой»: Демис Карибидис прилетел в Грузию с семьей на отдых

Съемочная группа Sputnik встретила в тбилисском аэропорту резидента телешоу Comedy Club Демиса Карибидиса , который со своей семьей прибыл на отдых в Грузию . Смотрите на видео, что заявил артист после прибытия в Тбилиси

Демис Карибидис рассказал, что для него Тбилиси является родным городом, где также жило много поколений его предков. «Я жил в Варкетили (один из „спальных“ районов на окраине грузинской столицы)», — отметил он. Артист отметил, что собирается отдохнуть в Грузии со своей семьей, провести время с друзьями и встретиться с родственниками.