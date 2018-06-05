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«Я приехал домой»: Демис Карибидис прилетел в Грузию с семьей на отдых
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«Я приехал домой»: Демис Карибидис прилетел в Грузию с семьей на отдых 

Sputnik Грузия 31 минуту назад
Фото: Sputnik Грузия
Съемочная группа Sputnik встретила в тбилисском аэропорту резидента телешоу Comedy Club Демиса Карибидиса, который со своей семьей прибыл на отдых в Грузию. Смотрите на видео, что заявил артист после прибытия в Тбилиси
Демис Карибидис рассказал, что для него Тбилиси является родным городом, где также жило много поколений его предков. «Я жил в Варкетили (один из „спальных“ районов на окраине грузинской столицы)», — отметил он. Артист отметил, что собирается отдохнуть в Грузии со своей семьей, провести время с друзьями и встретиться с родственниками.
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