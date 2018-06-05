Через Курск пройдет международный мото-автопробег

6–8 июня Курск примет уникальный международный мото-автопробег «Победа без границ», сообщила пресс-служба мэрии.

России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, В пробеге, который стартовал 7 мая из Душанбе, принимают участие представители Казахстана Армении . Финальным пунктом пробега «Победа без границ» станет Город-герой Брест, где 22 июня состоится большой концерт-реквием.

Курской области участники акции 7 июня возложат цветы на мемориальный комплекс «Курская дуга», а также примут участие в митинге на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны».

С 14.00 до 18.00 для участников акции проведут экскурсию по Северному фасу Курской дуги с посещением командного пункта Центрального фронта в м. Свобода, монастыря «Коренная пустынь», площади Победы в пос. Поныри, мемориала «Тепловские высоты» и стелы «Ангел мира».