Лауреатка шоу «Ты супер!» получила приз «Детской новой волны» 

Победительница телешоу вокальных талантов «Ты супер!» Диана Анкудинова завоевала приз зрительских симпатий на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна — 2018», пишет RT.
Всего за победу на конкурсе в международном детском центре «Артек» боролись 14 участников из девяти стран: Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдавии, Украины, России. Председателем жюри был композитор и продюсер Игорь Крутой.
Как рассказала журналистам после конкурса сама Анкудинова, награда ей кажется особенно ценной, потому что «именно слушатели определяют судьбу артиста».
Ранее 13-летняя певица Анна Филипчук из Барнаула одержала победу в финале национального отбора, организованного «Академией популярной музыки Игоря Крутого» в «Артеке» — она поедет на «Детское Евровидение-2018».