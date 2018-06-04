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Лауреатка шоу «Ты супер!» получила приз «Детской новой волны»
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Лауреатка шоу «Ты супер!» получила приз «Детской новой волны» 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Победительница телешоу вокальных талантов «Ты супер!» Диана Анкудинова завоевала приз зрительских симпатий на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна — 2018», пишет RT.
Всего за победу на конкурсе в международном детском центре «Артек» боролись 14 участников из девяти стран: Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдавии, Украины, России. Председателем жюри был композитор и продюсер Игорь Крутой.
Как рассказала журналистам после конкурса сама Анкудинова, награда ей кажется особенно ценной, потому что «именно слушатели определяют судьбу артиста».
Ранее 13-летняя певица Анна Филипчук из Барнаула одержала победу в финале национального отбора, организованного «Академией популярной музыки Игоря Крутого» в «Артеке» — она поедет на «Детское Евровидение-2018».
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