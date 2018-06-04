Лауреатка шоу «Ты супер!» получила приз «Детской новой волны»

Победительница телешоу вокальных талантов «Ты супер!» Диана Анкудинова завоевала приз зрительских симпатий на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна — 2018», пишет RT.

Как рассказала журналистам после конкурса сама Анкудинова, награда ей кажется особенно ценной, потому что «именно слушатели определяют судьбу артиста».