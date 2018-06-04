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СМИ: Владимир Нагорный уходит в отставку уже сегодня 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Администрации главы Республики Башкортостан сегодня может покинуть свой пост, передает телеграм-канал «Полит Курай». Между тем о предстоящей отставке Владимира Нагорного стало известно в минувшую среду по данным ряда источников.
По версии экспертов, отставка Нагорного может быть связана с вылетом Башкортостана из топ-20 национального рейтинга по инвестициям. Между тем, некоторые связывают эти события с провалом премьера в деле смещения мэра Уфы Ирека Ялалова.
По данным телеграм-канала, вслед за отставкой Нагорного, администрацию главы республики ждут кардинальные перестановки. В числе возможных претендентов на место премьера, по мнению экспертов — премьер-министр Рустэм Марданов и вице-премьер Андрей Трухан.
Напомним, Владимир Нагорный занимает должность заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан с 2014 года. Это уже 5 уволенный руководитель администрации Рустэма Хамитова за 8 неполных лет. В разное время с 2010 года кроме него эту должность занимали Николай Курапов, Анвар Махмутов, Владимир Балобанов, Сергей Молчанов.
Фото: zampolit.com
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