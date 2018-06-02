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Организаторы протеста в центре Тбилиси призвали партии присоединиться
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Организаторы протеста в центре Тбилиси призвали партии присоединиться 

РИА Новости 3 часа назад
ТБИЛИСИ, 2 июн — РИА Новости. Организаторы проходящей третий день перед зданием парламента в Тбилиси акции протеста призвали политические партии объединиться и подключится к их очередному митингу в воскресенье вечером.
Основной организатор акции Заза Саралидзе рассказал грузинским телеканалам, что решил подключить к протестам политические силы. Он обвинил власти Грузии в провокациях в адрес протестующих, что и было причиной призыва. Саралидзе считает, что сотрудники Службы госбезопасности несколько раз пытались похитить лидеров митинга.
"Всем известно, что я не интересуюсь политикой и я не хотел, что бы эти акции имели политических характер, однако у меня не остается выбора. Мирным участникам акции не дают выступать, власти идут на все, поэтому, я призываю все политические партии объединиться и прийти завтра на акцию в 18.00 (17.00 мск)", — заявил Саралидзе журналистам.
Представители оппозиционных партий поддерживают призыв Саралидзе и отмечают, что реализация главного требования митингующих — отставка правительства, не возможна без участия оппозиционных политических сил.
Заза Саралидзе — отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка, который обвиняет прокуратуру в необъективном расследовании дела и покрытии одного из участников инцидента. Он требует «наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования», определить убийцу его сына и призывает правительство уйти в отставку. После первой акции протеста, прошедшей в четверг вечером перед зданием Главной прокуратуры, в отставку подал руководитель ведомства Ираклий Шотадзе. Далее митинги продолжились у здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси.
Из-за дождя на очередной акции в субботу присутствовали пара сотен митингующих, тогда как в последние дни участников было несколько тысяч.
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