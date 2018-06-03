Участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси перекрыли проезжую часть

ТБИЛИСИ , 3 июня. / ТАСС /. Автомобильное движение прекращено на проспекте Руставели в грузинской столице, где проходит акция протеста с требованием отставки правительства страны. Участники митинга, который в прямом эфире транслируют местные центральные телеканалы, практически оттеснили с проезжей части сотрудников патрульной полиции.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошли небольшие стычки.

Акция в воскресенье началась без своего главного инициатора — Зазы Саралидзе — отца убитого в декабре прошлого года школьника Давида Саралидзе. Перед собравшимися выступает его друг и соратник Звиад Куправа, а также пришедшие на митинг граждане. Никто из политиков — представителей оппозиционных партий — не поднимался на трибуну.

Вопреки прозвучавшим в ночь на воскресенье обещаниям, на проходящем митинге все еще не обнародована совместная стратегия «борьбы с системой» инициаторов акции и оппозиционных партий. Накануне Куправа заявил, что «на воскресном митинге будет озвучен дальнейший план действий, который будет разработан организаторами акции и лидерами политических партий».

Параллельно в столичном парке Вакэ продолжается акция «Восстановление справедливости без политиков», которую проводят друзья и одноклассники убитого Давида Саралидзе. К ним присоединились граждане и представители общественных движений, выступающие против того, чтобы трагедия семьи Саралидзе была использована в политических целях.

Акция в Тбилиси

Протест в столице Грузии начался 31 мая после заседания суда по делу об убийстве в Тбилиси в декабре 2017 года двух подростков, в том числе 16-летнего Давида Саралидзе. Суд не признал ни одного из двух обвиняемых виновными в его убийстве.

Отец мальчика Заза Саралидзе заявил, что дело не было должным образом расследовано, а прокуратура «покрывает виновных в убийстве его сына». Он инициировал акцию протеста с требованием отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе , который в результате написал заявление об уходе с занимаемого поста.