В Грузии приступили к повторному расследованию дела об убийстве подростков

ТБИЛИСИ , 1 июн — РИА Новости . Министерство внутренних дел Грузии приступило к повторному расследованию дела об убийстве подростков во время беспорядков в Тбилиси в декабре прошлого года, сказано в заявлении ведомства.

"Цель расследования — установление соответствующих лиц, которые постоянно, тайно пытались искажать факты (в том числе результаты экспертизы) и при использовании финансовых и других влияний, повлиять на результате судебных рассмотрений. Существуют основательные подозрения, что такими действиями они пытались разрушить версию следствия и предотвратить уголовную ответственность определенных лиц", — сказано в заявлении МВД , опубликованное на сайте.

По данным ведомства, накануне уже были допрошены несколько человек. МВД Грузии обещает установить всех лиц, которые прямо или косвенно повлияли на результату судебных рассмотрений.

Ранее в четверг у главной прокуратуры прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе . Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец одного из убитых зимой в центре Тбилиси в потасовке, 16-летнего подростка Давида Саралидзе. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства.

В пятницу Тбилисский городской суд приговорил несовершеннолетнего к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство в той же потасовке 16-летнего Левана Дадунашвили , а второго обвиняемого — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Давида Саралидзе. Согласно решению суда, остается неясным, кто убил Саралидзе во время кровавой разборки между несовершеннолетними

В четверг митинги начались у грузинского парламента. Митингующие потребовали «наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования» и призвали правительство уйти в отставку.

Позже премьер Георгий Квирикашвили прибыл на место акции, однако митингующие освистали его с криками «Уходи!» и не дали выступить. Через несколько минут глава правительства выступил на чрезвычайном брифинге, где анонсировал новое, прозрачное расследование дела о гибели подростков, которое будет руководить вице-премьер и глава МВД Георгий Гахария . Он также сообщил, что не намерен покидать должность, несмотря на требования участников многотысячной акции.

Со своего поста уже ушел главный прокурор #Грузии. Но протестующие требуют отставки всего правительства страны. #Georgia #Protests pic.twitter.com/c0EYYGboWd

— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 31 мая 2018 г.

Саралидзе заявляет, что не намерен прекращать акции до того, как не станет ясным, кто убил его сына и когда убийцу накажут.