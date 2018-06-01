МВД Грузии отреагировало на протесты и приступило к повторному расследованию дела об убийстве подростка

МВД Грузии отреагировало на массовые протесты в Тбилиси . Министерство приступило к повторному расследованию дела об убийстве подростков.

Ранее тысячи человек вышли на улицы после решения суда по делу об убийстве в массовой драке 16-летнего Давида Саралидзе. Он погиб в декабре 2017 года. Инициатором акции стал его отец Заза Саралидзе. Он уверен, что прокуратура ведет расследование необъективно и покрывает одного из участников инцидента — сына бывшего сотрудника прокуратуры.

В декаборе два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер я на месте, второй — в больнице на следующий день. Согласно приговору, оглашенному 31 мая, обвиняемыми по делу проходили два человека, и обоих признали виновным в умышленном убийстве одного потерпевшего. В убийстве второго подростка виновных не нашли. Днем 31 мая на улицах собрались около 15 тысяч человек, в основном — представители грузинского среднего класса. На ночь митингующие чтобы укрыться от проливного дождя разместились в палатках перед парламентом.

На следующий день президент Грузии Георгий Маргвелашвили пришел в палатку для встречи с Зазой Саралидзе. Встреча проходила тет-а-тет. После Саралидзе сообщил, что рассказал президенту все детали происшествия. «Мое требование — наказать убийц моего сына. Предположительно, он пойдет к правительству на переговоры», — заявил Саралидзе. Отца убитого подростка сейчас поддерживает вся Грузия, рассказал политолог Гела Васадзе:

Гела Васадзе политолог «По делу об убийстве двух подростков убийцы практически не найдены, и это факт. Почему столько народу присоединилось к этому протесту? Конечно, видеть по своим телевизорам, в интернете плачущего мужчину, у которого убили сына и который ищет справедливости — это ментальный удар по населению Грузии: у нас народ сердобольный, и желание того, чтобы справедливость восторжествовала, достаточно доминантное в Грузии. И второй момент: все прекрасно понимают, что, несмотря на красивые разговоры о демократии, о верховенстве права, в реальной жизни действительно существуют сильные мира сего, которые могут прикрыть и преступления, и виновные чувствуют себя в правовом отношении защищенными. Это не протест, объединенный какой либо политической партией. Более того, на каком еще митинге можно увидеть стоящих рядом, в двух метрах друг от друга, ту же Нино Буджанадзе и тех же лидеров Национального движения, „Европейской Грузии“ и лейбористов . Но они были чужими во всем этом действии, потому что главным действующим лицом были те люди, которые пришли без политики. Это может коснуться ведь каждого из нас. Ушел главный прокурор Грузии, который тоже задумается над тем, что может быть такая реакция людей и это может послужить причиной его отставки, а может быть, даже и уголовного преследования. Очень важно, что Бидзина Иванишвилли, это председатель правящей партии, ну а фактически — хозяин страны, обратился с открытым письмом к протестующим и сказал, что он вместе с ними. Власть очень тонко почувствовала сейчас, что это тот самый момент, на котором она может сломать себе шею. Потому что такого консенсуса в обществе, на моей памяти, не было».