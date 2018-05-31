Мы хотим спросить у России: почему?

Так уж сложилось исторически, что после выборов глава азербайджанского государства совершал свой первый официальный визит в Турцию , а вот руководитель Армении направлял свой путь в Кремль. Новая парламентская форма правления в Армении изменила не только субстанцию политической системы, но и лицо армянской власти. А с торжеством «бархатной революции» изменились и исторические традиции. После 20 лет абсолютистского и нераздельного правления карабахского клана власть захватила партия ереванской политической группировки из стана, некогда свергнутого карабахскими полевыми командирами Левона Тер-Петросяна

Зернышки Пашиняна и жернова Кремля

Пашинян все еще уверяет Кремль в своей последовательности и верности обязательствам по сохранению российско-армянской военно-политической коалиции. Но речи политиков и должны скрывать истинные намерения и искренние мысли. Ну не мог жесткий оппонент и убежденный критик присутствия российского авторитета на Кавказе, к тому же идейный противник союза с Россией , в одночасье переродиться в политика, ратующего за союз с Кремлем. Если Армения была форпостом России на Кавказе, то Пашинян с «Елком» представляли собой небольшой островок западного влияния в Армении.

Буквально за считанные месяцы до революции парламент Армении рассматривал договор с Россией «в сфере военно-технического сотрудничества и контроля над продукцией военного назначения». Рьяным противником ратификации этого договора был как раз депутат Никол Пашинян. «Подобными договорами и вообще в течение 20-25 лет Россия по зернышку отнимала наш суверенитет. А мы наблюдаем за этим со стороны», — это небольшой фрагмент из пламенной антироссийской речи будущего армянского премьера Пашиняна. И теперь, после свержения пророссийской власти, Пашинян, похоже, не станет наблюдать за этим со стороны. Он заполучил все рычаги для денонсации военно-политических договоров с Россией, которая, по признанию нынешнего премьера, отнимает у Армении суверенитет.

Тем более что Пашинян собрал в своем кабинете самых ярых, необузданных противников сегодняшней России. Взгляните, ведь новоявленный замминистра по делам диаспоры Армении Бабкен Тер-Григорян — бывший координатор Фонда Сороса в Ереване , после апрельской войны лично участвовал в антипутинских акциях протеста перед посольством России, демонстрируя оскорбительные плакаты в адрес президента России. История все помнит. История все стерпит. Вот с каким лозунгом вышел на улицы Еревана Тер-Григорян.

Тер-Григорян — французский армянин, долгое время работал в США , был главным организатором всех массовых акций протеста против России и Путина. Накануне визита российского президента в Ереван в декабре 2013 года Бабкен лично расклеивал по всему Еревану плакаты с надписями «Приехал папа Сержа». «Мы больше не хотим быть колонией России. Армяне восприняли в качестве шантажа, что их страну вынудили вступить в Евразийский экономический союз », — эта цитата из интервью все того же Бабкена Тер-Григоряна немецкой газете «Die Zeit» в кульминационный момент антироссийского «Электромайдана». И сейчас этому яро антироссийскому политику доверили самое стратегическое направление — работу с многомиллионной армянской диаспорой в России.

А еще один антироссийский политик — Араик Арутюнян , не скрывающий своей лютой неприязни к русскому миру и даже русскому языку, занял пост министра образования. В последние годы даже прокремлевские политики выражали обеспокоенность тотальным притеснением русского языка в Армении. В школах русский язык успешно изжит. И вот Араика Арутюняна, автора фашистского призыва «Армения для армян», ставят во главе народного просвещения. Первое же выступления А. Арутюняна было пронизано патологической ненавистью к главной русской святыне — «великому и могучему». «Вот вам кириллица. Это самая настоящая „зибиллица“ (в переводе — мусорный ящик!)», — пишет на своей странице в фейсбуке новый министр образования. Чего же дальше следует ждать от министра с приобретенным пороком органической ненависти к русскости и культурно-историческим ценностям великой русской культуры?

А кого Пашинян включил в свой кабинет в должности начальника Государственной контрольной службы? Давида Санасаряна — организатора шествия к посольству России со слоганами «Путин — террорист» и «Да сгинет Россия»… Санасарян вместе с другими сподвижниками Пашиняна лично забрасывал посольство России в Армении тухлыми яйцами. Он же автор общественной инициативы выдворения из Армении пограничных войск ФСБ

Это всего лишь единичные примеры вульгарного протеста новых представителей новой правящей в Армении команды в отношении русского исторического наследия и российского политического влияния. Как же эти разнузданные отморозки собираются выступать гарантами неприкосновенности российских интересов в Армении? Конечно же, из их уст пока сыплются лишь слова, никак не связанные с решительным курсом на борьбу политическим влиянием Кремля. Но почему-то все еще сохраняющей могущество в России армянской диаспоре, расползшейся как раковая опухоль по всему государственному организму, удается представлять высшему российскому руководству опаснейшую тенденцию в Армении в искаженном и выгодном для себя свете. Эти же чиновники и общественные деятели, заверяющие сегодняшнюю Россию в том, что Пашинян не угрожает интересам русского мира, еще вчера отстаивали интересы группировки полевых командиров Саргсяна.

Что ищет Пашинян в Грузии

А тем временем новый премьер-министр Никол Пашинян прежде всего отправился в Грузию. На официальном уровне. Между тем первый официальный визит — своего рода канонический сюжет в политике нового главы государства, определяющий внешнеполитические ориентиры и приоритеты новой власти.

К примеру, президент Трамп совершил свой первый визит в Израиль Саудовскую Аравию , показав, что краеугольным камнем во внешнеполитической доктрине Вашингтона остается ближневосточная политика. В дальнейшем это отразилось на историческом решении Трампа по статусу Иерусалима и пересмотру ядерных договоренностей с Ираном . А президент Путин после избрания отправился в Турцию. И этот визит объясняет значимость для главы России устойчивости позиций эрдогановского режима, вступившего в непримиримо жесткую конфронтацию с Вашингтоном и Израилем. Непоколебимость линии Эрдогана накануне судьбоносных президентских выборов, как и присутствие турецких войск в Африне, скажутся на будущей судьбе не одной Турции, но и всего региона.

Мировое экспертное сообщество часто проводит аналогии между «революцией роз» в Грузии и «революцией любви» в Армении, предрекая Пашиняну фатум Саакашвили. Сколько бы российское влияние ни охватывало разные сферы общественной и государственной жизни Грузии, эта южнокавказская страна входит в орбиту стратегических геополитических интересов Запада и НАТО . Влияние Вашингтона в Грузии безгранично, безраздельно и абсолютно, особенно после того, как грузины фактически потеряли надежду на усилия, точнее, даже на само желание России помочь в реинтеграции аннексированных территорий. Помните, как после Кэмп-Дэвида политология и конфликтология пополнили свой научный инструментарий новым феноменальным явлением, выраженным в краткой, но емкой формуле: «мир в обмен на территории». Так вот, Грузия остановила свой выбор на исторически новой модели: «евроинтеграция в обмен на территории». Эта концепция стала альтернативой российской военно-политической модели сдерживания бывших союзных республик, медленно сползающих в поле влияния Вашингтона, которая выражена тоже краткой, но традиционно устрашающей формулой: «сепаратизм в обмен на евроинтеграцию». Грузия, окруженная тройственным союзом региональных держав против Запада, русской форпостной Арменией и нейтральным Азербайджаном , выбрала на роль опоры в одном из самых проблемных регионов мира НАТО и Вашингтон.

За три дня до встречи с Пашиняном в Тбилиси премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили открыто заявил о намерении своего государства вступить в НАТО в 2021 году. А на предстоящем саммите альянса Грузия может обрести статус кандидата в его члены — для нее уже запущен механизм интеграции, использованный в свое время в отношении Черногории . Спустя пять лет после получения статуса кандидата эта балканская страна стала полноправным членом НАТО. Во всяком случае заявления госсекретаря США Майка Помпео и генсека НАТО Йенса Столтенберга , в один голос призвавших поскорее принять Грузию в Североатлантический союз, раскрывает перед официальным Тбилиси многообещающую перспективу. Интеграцию Грузии с НАТО теперь не остановит ни один из акционеров «Газпрома» , ибо аргументы и убеждения против этого решения напрочь отвергаются самим грузинским обществом.

Пашинян своим визитом в Грузию бросил еще один вызов России. Как бы восприняли в Вашингтоне первый визит латиноамериканского президента на Кубу ? Как открытый вызов. В случае с Пашиняном произошло почти так же, как и в истории с команданте Ча, ринувшемся на «Остров свободы» команданте Че.

За спиной Армении замаячили курды?

Как же сам Пашинян объяснил свой первый визит и отнюдь не произвольный выбор? «Символично и не случайно, что мой первый официальный визит состоялся в Грузию. Это выражает отношение не только моего народа, но и мое личное отношение к Грузии», — произнес лукаво, но громогласно, не оглядываясь на Москву , сам Пашинян. Вот именно, символично и не случайно! И объясняется это геополитическим прорывом Армении и внешнеполитическим выбором Пашиняна, что он и пытается донести до Вашингтона и Москвы.

До недавних пор ни армянский народ, ни армянское государство не выражало и намека на солидарность и консолидацию с революционным народом, загнанным в угол международной политики. Напротив, Армения всячески поощряла чудовищный процесс расчленения Грузии посредством разжигания сепаратистских настроений в Джавахетии, которую считает по сей день своей! А межрелигиозная война, навязанная Грузии армянской епархией, объявившей все древние грузинские монастыри исконно армянскими? А так и оставшийся на бумаге новый оккупационный проект возрождения «абхазской железной дороги» до Джавахетии и дальше по незаконному маршруту в Армению?.. Новый поворот в армянской внешней политике обозначен новым западным вектором. И этот отрезок прямой геополитической величины исходит именно из Грузии. Пашинян, порывающий с Россией, едет в Сакральную Сакартвелло — колыбель западного неореваншизма на Кавказе…

Россия, однако, не спешит с окончательным резюме. Кремль по-прежнему дожидается развязки армянской революции. Но по информации близким к российским политическим кругам, в Турции весьма обеспокоены «западным поворотом» Армении. После «любовной революции», на Западе вновь задумались о реанимации похороненных Саргсяном цюрихских протоколов. По сведениям, просачивающимся из турецких правительственных кругов, на Западе всерьез рассматривают актуализацию открытия границ Армении с Турцией.

В период правления Обамы именно Азербайджан торпедировал реализацию этих соглашений. Впрочем, мир, как и регион, сильно изменились с тех пор. После арабской весны и «сирийской ловушки» вряд ли и само турецкое руководство, даже под перманентным и жестким геополитическим прессингом, загорится желанием принять цюрихский план. Если Армения дойдет до невозвратной точки и перейдет под полный контроль Вашингтона (а этот сценарий кажется на сегодняшний день необратимым), Турция может заполучить на своих восточных рубежах «террористический пояс напряженности», как и на южных пределах с Сирией

Собственноручная «афринская западня» обернулась — после истории с разгромным поражением в иракском Курдистане — вторым провалом для Вашингтона, и Анкаре удалось создать надежный «пояс безопасности». Так вот в этом случае может произойти смещение разбитых в Сирии подразделений сепаратистской курдской армии «Сил народной самообороны» (СНС) в Армению — на границу с Турцией. Весьма высока вероятность скопления здесь и бойцов ПКК, которая все еще продолжает партизанскую (террористическую) войну против официальной Анкары.

Обратите внимание, куда стремятся военные соединения разбитого ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. ред.)? В Афганистан , в Центральноазиатский регион, к подступам СНГ и в зоны присутствия российских войск. Этот же опасный сценарий может развернуться и на границах Армении с Турцией, учитывая начавшийся еще со времен правления Саргсяна план переселения курдских и курдо-армянских общин из Сирии в Армению и оккупированный Карабах. Турецкие спецслужбы неоднократно выражали обеспокоенность создаваемыми курдскими поселениями и в равнинной части Карабахе.

Вечный вопрос к вечной России

А нам приходится в сотый раз повторять искомую истину — российские армяне стоят на страже интересов мирового армянства, а отнюдь не российской государственности. Когда же Кремль осознает эту очевидную реальность? И сколько еще Россия будет так снисходительна к шалостям зарвавшегося сателлита? Ведь Кремль бросает на чашу весов свои жизненно значимые интересы, оказавшиеся сегодня под угрозой?..

Мы хотим спросить у России — почему?!