Почему туристам хорошо в Грузии: секретные места от ВИА «Орэра»

МОСКВА , 31 мая — РИА Новости , Ольга Цынская. Участники легендарного ВИА «Орэра» Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе и Гено Надирашвили рассказали об аутентичных, не известных иностранцам местах отдыха в Грузии и приключениях на гастролях. Как Нани Брегвадзе упала в оркестровую яму, почему Гено Надирашвили играл на трубе, лежа за пианино, о концерте ансамбля на высоте десять тысяч метров — в материале РИА Новости.

ВИА Орэра в чохах ВИА «Орэра» в чохах

Побывав в Грузии хоть раз, мечтаешь возвращаться туда снова и снова.

Испытав однажды местное гостеприимство, отведав местную кухню, продегустировав настоящее грузинское вино, увидев Казбек, влюбляешься в этот край навсегда.

Традиционное грузинское застолье

Только познакомившись, сразу получишь приглашение в гости, где встретят тебя как самого дорогого родственника. А если что-то понравилось в доме у грузина, обязательно подарят — лучше не отказываться.

Один из популярных грузинских тостов звучит так: «В горах есть прекрасный рецепт долголетия. Те дни, которые проводятся с гостями, в счет не берутся. Предлагаю тост за вас, дорогие гости, за вашу душевную щедрость, ибо вы сегодня продлили нам жизнь».

И какое же застолье без песен?

Наверное, первые, о ком вспоминаешь, когда речь заходит о грузинских песнях, — легендарная группа «Орэра».

ВИА ОрэраВИА «Орэра»

В этом году ансамблю исполняется 60 лет, и он до сих пор популярен не только в Грузии, но и за рубежом.

В «Орэре» участвовали необычайно одаренные музыканты и певцы (впрочем, трудно встретить грузина, не умеющего и не любящего петь). Сначала было трио, чуть позже к группе присоединился Вахтанг (Буба) Кикабидзе (ударные, вокал). Великолепный барабанщик, Буба стал душой коллектива.

В 1964 году в ансамбль пришла Нани Брегвадзе, уже известная певица редчайшего обаяния, вкуса и женственности.

Солистка ансамбля «Орэра» Нани Брегвадзе во время концерта

"Для меня Грузия — это сказка. Я, конечно, посоветовала бы проехать по всей стране, — говорит Нани. — Но роднее всего для меня все-таки Тбилиси . С его маленькими, пока еще нетронутыми, в отличие от центральных, улочками — они как девственницы.

Женщина фотографирует Тбилиси

Я часто прошу дочь (Эку Мамаладзе) привезти меня туда на машине, чтобы пройтись по ним пешком. Это район, где Седая гора, а внизу маленькие домики. Мы с Бубой (Вахтангом Кикабидзе) любим там бывать. Это мое детство. Очень известный район в Тбилиси, потрясающей красоты. Там жили известные художники, архитекторы, писатели, поэты. Как Монмартр в Париже".

"Конечно, надо посетить Старый город, фуникулер, а еще обязательно съездить в Батуми , — считает Вахтанг Кикабидзе. — В Грузии везде очень красиво, приезжайте в нам и дай вам Бог здоровья!"

Гено Надирашвили, руководитель «Орэры», работающий в ансамбле все 60 лет, рекомендует побывать на востоке Грузии — в Кахетии.

Урожай винограда в Кахетии

Это регион старинных традиций и самых вкусных вин Грузии. Три прозрачных озера необыкновенной красоты — Лопота, Кварели, Базалети — и Телави , город в Алазанской долине.

"Это родина нашего царя Ираклия II. Кстати, именно здесь Георгий Данелия снимал фильм «Мимино», — рассказывает Гено. — А еще интересно в Харагаули. Очень маленький город, скорее даже деревня, его еще называют городом одной улицы. Около Харагаули есть историческое место — крепость Чхери. И старый большой каньон. Туристов мало, а красота завораживающая!

Троицкая церковь в поселке Гергети на склоне горы Казбек в Грузии

Аджария — на юго-западе Грузии. Там еще наши предки жили в пещерах. По легенде, именно из Аджарии пошло христианство в Грузии".

Также Гено Надирашвили рекомендует бальнеологический курорт в Старом городе в Тбилиси — со знаменитыми серными банями. И конечно — Черное море, в Батуми.

Есть что вспомнить

ВИА ОрэраВИА «Орэра»

Нани Брегвадзе: Мы много гастролировали. Были молодыми, видели только хорошее, и с нами постоянно что-то происходило. Мои мальчики (артисты ансамбля) всегда хулиганили, придумывали всякие розыгрыши прямо во время концертов.

Однажды наш трубач, Энвер Хмырев, надел мою шубу, сомбреро и исполнял в таком виде мексиканскую музыку. Он невысокого роста, и моя шуба ему была очень велика. Зал рыдал от смеха.

А в другой раз, когда я пела романс «Дорогой длинною», Гено Надирашвили лег за пианино и лежа играл на трубе. Рядом контрабас, Гено вообще не видно. Я пою и не понимаю, откуда звучит труба.

Выступление в Канаде : исполняю романс, ресницы накрашены — и очень яркий свет рамп, от которого тушь потекла! Глаза горят, слезы льются, разводы от туши по всему лицу размазаны. Пою с закрытыми глазами. Со сцены меня выводили мальчики, я вообще ничего не видела. А зрители подумали, что я от романса так растрогалась, до слез.

ВИА ОрэраВИА «Орэра»

Но самое, пожалуй, смешное со мной случилось в Одессе, в оперном театре. На концерт приехал мой друг Георгий Данелия. Я исполняла романс «Калитка». В самом конце сделала пару шагов назад и… провалилась в оркестровую яму! К счастью, только каблук сломала. В зрительном зале буря эмоций, восторг, овации. Все решили, что это срежиссировано — спела про калитку и исчезла, как бы прощаясь.

Очень много всего было. У мальчиков прекрасное чувство юмора, постоянно фейерверк импровизаций, я смеялась с ними до слез.

Нани Брегвадзе и Вахтанг (Буба) Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе: Как-то во время концерта Нани поет романс «Живет моя отрада». А я решил ее рассмешить и стал подсказывать каждое слово. Громко подсказывал. Это было так смешно, Нани пела и чуть не плакала от смеха. Мне потом попало от нее.

Гено Надирашвили: Нам нужно было улетать из Южной Африки Уганду , а билетов на самолет нет. Нас шесть человек. Когда капитан лайнера узнал, что мы артисты из Грузии, поставил условие. Возьмет нас на борт, если мы дадим концерт прямо в самолете. Согласились, конечно — лететь-то надо. И все три часа полета мы пели! Пассажиры никак не хотели нас отпускать. А потом еще почти полным составом пришли на наше выступление. Помню, газеты писали: «Концерт на высоте десять тысяч метров».

Квинтет

Никогда не забуду концерт в Йемене . Вообще, мы всегда включаем в программу самую популярную песню страны, в которой выступаем, — такой сюрприз для зрителей. Поем на их родном языке. И всегда зрители вызывают на бис.

И вот представьте: концерт на стадионе в Йемене, стадион полон. А по периметру стоят автоматчики!

Неспокойно у них тогда было. Четыре раза нас заставили петь их национальную песню. С одной стороны, приятно, но четыре раза — это все-таки перебор!